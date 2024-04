UNRWA:n johtaja: Avustusjärjestön lakkauttaminen nopeuttaisi Gazan ajautumista nälänhätään ja tuomitsisi usean sukupolven lapset ahdinkoon

YK:n alaisen palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö UNRWA:n lakkauttamisella olisi pitkäkestoiset vaikutukset, järjestön johtaja Philippe Lazzarini (kuvassa) sanoi keskiviikkona YK:n turvallisuusneuvostolle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lazzarinin mukaan se nopeuttaisi Gazan ajautumista nälänhätään ja tuomitsisi usean sukupolven lapset ahdinkoon.

Humanitaariset järjestöt ovat vedonneet tilanteeseen sanomalla, että nälänhätä on hyvin todennäköinen Gazan pohjoisosissa, mihin avustusten kulkeminen on takkuillut jo pitkään. Israel on luvannut lisätä avustusten pääsemistä Gazaan.

- Pitkällä aikavälillä tilanne vaikeuttaa tulitauon jälkeistä pääsyä niin sanottuun normaaliin päiväjärjestykseen, kun traumatisoituneet ihmiset eivät saa elintärkeitä palveluita, Lazzarini sanoi ja viittasi tilanteeseen, missä tulitauko tai aselepo olisi mahdollista saada aikaan.

ISRAEL on vaatinut järjestön lakkauttamista. Israel väittää, että UNRWA:n työntekijöitä oli osallisena äärijärjestö Hamasin viime lokakuussa tekemässä iskussa Israeliin. Järjestö irtisanoi 12 työntekijää, ja YK tutkii Israelin syytöksiä. Järjestöstä on käynnissä myös ulkopuolinen tutkinta, jonka lopputuloksista on määrä kuulla ensi maanantaina.

Useat maat, Suomi mukaan lukien, lopettivat järjestön tukemisen syytösten jälkeen. Suomi ja muut maat ovat sittemmin palauttaneet tukensa järjestölle.

Israelin YK-lähettiläs Gilad Erdan sanoi turvallisuusneuvostolle, että yksi järjestön päätavoitteista on indoktrinoida alueen lapset ajattelemaan Israelin tuhoamista. Erdan lisäsi puheenvuorossaan, että “on tullut aika lopettaa UNRWA”.

Israel syyttää uutistoimisto AFP:n mukaan järjestöä muun muassa siitä, että sen työntekijöistä 400 olisi “terroristeina” Gazan alueella.

Kaikkiaan UNRWA:lla on noin 13 000 työntekijää, jotka työskentelevät Gazassa. Järjestön mukaan Israelilla on käynnissä “kavala kampanja” järjestön lakkauttamiseksi.