UPM ja Sappi yhdistävät voimansa – yhteinen yritys graafisten papereiden tuotantoon

Metsäjätit UPM ja eteläafrikkalainen Sappi aikovat perustaa yhteisyrityksen graafisten papereiden tuotantoon. Yhteiseen yritykseen aiotaan siirtää UPM:n kahdeksan paperitehdasta, mukaan lukien Kymin, Rauman ja Jämsänkosken tehtaat. Sappin puolelta yhteisyritykseen tulisi neljä Euroopassa sijaitsevaa tehdasta, joista Kirkniemi on Suomessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

UPM ja Sappi omistaisivat aiesopimuksen mukaan kumpikin puolet yhteisyrityksestä. Lopulliset sopimukset järjestelystä on määrä allekirjoittaa ensi vuoden alkupuolella. Yhteisyrityksen perustaminen vaatii myös vielä hyväksynnät useilta kilpailuviranomaisilta sekä Sappin osakeomistajilta. Jos kaikki menee suunnitellusti, voisi yhteisyritys aloittaa toimintansa ensi vuoden loppupuolella.

Järjestelyn tavoitteena on UPM:n mukaan järkeistää tarjontaa toimialalla, jota on vaivannut laskeva kysyntä, rakenteellinen ylikapasiteetti ja korkeat energiakustannukset.

- Ehdotettu yhteisyritys edustaa määrätietoista vastausta Euroopan graafisten paperien markkinoiden rakenteellisiin muutoksiin. Se tarjoaisi keinon vahvistaa alan kestävyyttä sekä varmistaa pitkäaikainen sitoutuminen ja toimitusvarmuus graafisten papereiden asiakkaille, sanoi UPM:n toimitusjohtaja Massimo Reynaudo tiedotteessa.

Tuotannon keskittäminen tehokkaimmille paperikoneille auttaisi UPM:n mukaan yhteisyritystä saavuttamaan kestävämmän kapasiteetin käytön ja vahvemman operatiivisen suorituskyvyn. Tarkempia keskittämissuunnitelmia ei torstaina vielä julkistettu.

YHTEISYRITYKSEN odotetaan tuottavan noin 100 miljoonan euron vuosittaiset synergiahyödyt. Säästöä syntyisi tuotantolaitosten ja logistiikan optimoinnin, tuoteportfolion rationalisoinnin, hankintojen tehostamisen ja operatiivisten tehokkuuksien avulla.

Aiesopimuksen mukaan UPM saisi yhteisyritykseltä 613 miljoonan euron käteismaksun ja puolet yhteisyrityksen osakkeista. Sappi saisi yhteisyritykseltä 139 miljoonan euron käteismaksun ja toisen puoliskon yhteisyrityksen osakkeista.

Yhteisyritys nostaisi velkaa rahoittaakseen Sappille ja UPM:lle maksettavat kauppahinnat. Yhteisyritys järjestäisi rahoituksensa itsenäisesti, ja siltä osin kuin se tulevaisuudessa tarvitsisi lisärahoitusta, osakkeenomistajilla ei olisi velvollisuutta lisärahoittamiseen.

Järjestelyn jälkeen UPM:lle ei enää jäisi suoraa myyntiä Euroopan tai Pohjois-Amerikan supistuville graafisten papereiden markkinoille.

- Vahvaan paperiliiketoimintaamme tukeutuen olemme viimeisen vuosikymmenen aikana onnistuneesti muuttuneet eurooppalaisesta paperiyrityksestä johtavaksi globaaliksi yritykseksi, jolla on laaja materiaaliratkaisujen valikoima. Suunnitellun graafisten papereiden yhteisyrityksen myötä aloittaisimme uuden aikakauden muutoksessamme, Reynaudo sanoi.