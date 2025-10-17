Palkittu politiikan aikakauslehti.
17.10.2025 12:49 ・ Päivitetty: 17.10.2025 12:50

Urheilija-apurahaa saa jatkossa aiempaa harvempi – Etusijalla kansainvälisen huipputason urheilijat

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
OPM:n myöntämien urheilija-apurahojen jakotavasta ja painopisteistä on kiistelty pitkään.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämien urheilija-apurahojen kriteerit muuttuvat. Jatkossa apurahat suunnataan kansainvälisen huipputason urheilijoille. Käytännössä muutos tarkoittaa, että tukia jaetaan aiempaa harvemmille, ja myös rahakategoriat muuttuvat.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

-  Tukia saavien määrä oletettavasti laskee jonkin verran, opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja Kari Niemi-Nikkola vahvistaa STT:lle.

-  Joukkuelajien osalta tukimuotona on jatkossa pääsääntöisesti tehostamistuki lajiliittojen ja maajoukkuevalmennuksen kautta, Niemi-Nikkola lisää.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteen mukaan urheilijoiden apurahat suunnataan jatkossa kansainvälisellä huipulla jo oleville tai sinne pääsyyn realistisen näkymän omaaville yksilölajien urheilijoille.

Apurahakriteerejä on päivitetty huippu-urheilun asiantuntijaryhmän ja Olympiakomitean näkemyksiin perustuen.

Miten kansainvälinen huipputaso määritellään?

-  Se määräytyy sen tason mukaan, missä kukin laji tällä hetkellä kansainvälisesti menee. Määrittelytyötä tehdään parhaillaan Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (nyk. Huippu-urheilun instituutti Kihu) johtamassa ryhmässä, Niemi-Nikkola sanoo.

NIEMI-NIKKOLA kertoo näkemyksensä siitä, kuinka apurahauudistus vahvistaa suomalaista urheilua pitkällä tähtäimellä.

-  Nyt on nähty, että meillä nimenomaan kansainvälisen kärkitason valmennus ja viimeistely huipputasolle nousemisesta puuttuu. Siihen tässä tulee lisäarvoa. Kärkiurheilijat, jotka tuovat menestystä, saavat paremmat edellytykset valmentautua, Niemi-Nikkola sanoo.

Apurahakategorioita on jatkossa kaksi kolmen sijasta. Isoin apuraha kasvaa suuruudeltaan 24  000 euroon, ja pienempi apuraha on 12  000 euroa. Aiemmat apurahasummat olivat 20  000 euroa, 10  000 euroa ja 6  000 euroa.

Kesälajeissa kilpailevien apurahojen hakeminen uudistetuilla kriteereillä päättyy 26. marraskuuta, talvilajien edustajien osalta haku alkaa myöhemmin.

