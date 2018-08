Urheilijat maksavat MM-kisoista jopa 10 000 euroa – kansanedustaja teki tasa-arvosta kirjallisen kysymyksen

Kansanedustaja Satu Taavitsainen (sd.) on jättänyt tänään urheiluministeri Sampo Terholle (sin) kirjallisen kysymyksen tasa-arvon parantamisesta urheilussa. Taavitsaisen mukaan tavallisella palkansaajalla, naisella ja miehellä, on oltava mahdollisuus edustaa Suomea.

Erityisesti Taavitsainen kiinnitti kysymyksessään huomiota naisvaltaisiksi lajeiksi kutsumiinsa taitoluisteluun, voimisteluun ja ratsastukseen, jonka MM-kilpailut järjestetään Yhdysvalloissa 11.-23. syyskuuta. Yhdysvaltoihin matkustaa Suomesta seitsemän ratsukkoa.

– Järkytyin, että Suomea edustavan ratsastajan maksettavaksi jää 10 000 euroa. Omavastuumaksuun kuuluu osa hevosen lentolipusta, ratsastajan lentolippu sekä avustajien lentoliput, hevosen ja ihmisten majoitukset sekä muita kilpailuihin liittyviä kuluja, Taavitsainen kirjoittaa tiedotteessaan.

– Suomalaisten ratsastajien todellisuutta on, että he laskevat tarkasti mihin kilpailuihin heillä on varaa. Tämä tuntuu uskomattomalle, kun urheilun parissa liikkuu miljoonia euroja. Suomen etu ei ole se, että osa urheilijoista joutuu omavastuumaksun takia jäämään pois, Taavitsainen sanoo ja muistuttaa, että viime päivinä on puhututtanut paljon ja syystäkin vammaisurheilijoiden 900 euron omavastuumaksu kansainvälisistä arvokilpailuista.

”Suomessa sukupuolten tasa-arvon pitää toteutua myös urheilun parissa.”

Taavitsaisen mukaan tasa-arvoa on edistettävä yhteiskunnan joka saralla; ei pelkästään puheissa, vaan sen on näyttävä päätöksissä ja euroissa.

– Suomessa sukupuolten tasa-arvon pitää toteutua myös urheilun parissa. Voimakkaimmin naisten lajeja ovat ratsastus, taitoluistelu ja voimistelu. Naisvaltaisten lajien ja naisjoukkueiden kilpailujen medianäkyvyys on pienempää, joten sponsorien saaminen on tästä syystä vaikeampaa. Tämän asian korjaamisessa on YLE:llä ja kaupallisilla kanavilla roolinsa. On arvostettava tyttöjen ja naisten urheilua.

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:än mukaisesti Taavitsainen esitti ministerin vastattavaksi seuraavat kysymykset:

Miksi ratsastuksen MM-kilpailujen kulut jäävät pelkästään lajiliiton ja kilpailijoiden maksettavaksi?

Onko ministerin mielestä oikein, että Suomea MM-kilpailuissa edustavan urheilijan pitää maksaa osallistumisestaan 10 000 euroa?

Miten ministeri aikoo varmistaa naisten ja miesten tasa-arvoisen kohtelun arvokilpailujen osallistumiskustannuksissa?

Aikooko ministeri uudistaa valtionavustusten saamisen kriteereitä niin, että ne edistävät urheilijoiden yhdenvertaisuutta?

Mitä ministeri aikoo tehdä, jotta tyttöjen ja poikien – naisten ja miesten urheilun harrastamista ja eri lajeissa kilpailemista edistetään tasavertaisesti Suomessa?

Mitä ministeri aikoo tehdä, jotta naisten ja miesten suosimien urheilulajien medianäkyvyys olisi tasapuolisempaa?