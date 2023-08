Urpilainen harkitsee SDP:n presidenttiehdokkuutta – ”EU-ero ei ole Suomen etu”

Suomen EU-komissaari Jutta Urpilainen sanoo harkitsevansa vakavasti asettumista SDP:n ehdokkaaksi ensi vuoden presidenvaaleihin. Viimeksi tänään SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin toivoi Urpilaisen suostuvan ehdokkaaksi. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Tällainen puolueen puheenjohtajan pyyntö, se on kunnia-asia. Minusta lähihistoria on osoittanut, että työväenpresidentit, naispresidenttimme mukaan lukien, ovat pystyneet hoitamaan tätä tehtävää menestyksekkäästi viime vuosina ja vuosikymmeninä. Kyse on kansakuntaa kokoavasta tehtävästä, jota arvostan suuresti. Ja siksi, hyvät toverit, olen luvannut harkita tätä puheenjohtajamme Sannan pyyntöä vakavasti, Jutta Urpilainen totesi SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Vantaalla.

Urpilainen sanoi ilmoittavansa lopullisen päätöksen marraskuuhun mennessä.

URPILAINEN ihmetteli Vantaalla puheita mahdollisesti Suomen EU-erosta pitkäaikaisena tavoitteena. Etenkin perussuomalaisissa on ollut tällaista pohdintaa.

Urpilainen korosti, että sisäänpäin kääntyminen tai Suomen EU-ero ei ole Suomen etu – ei nyt eikä tulevaisuudessa.

– EU-jäsenyys on se iso valinta, joka jokaisen kansakunnan on tehtävä: uskommeko, että kansainvälinen yhteistyö ja vahva ja toimintakykyinen EU on pienen maan paras tulevaisuus. Vai uskommeko, että pieni maa pärjää yksin ja kääntymällä sisään päin. Tätä valintaa Suomi ja me suomalaiset emme pääse pakoon, Jutta Urpilainen sanoi.

Hän muistutti moniin globaaleihin haasteisiin tarvittavan eurooppalaisia ratkaisuja, kuten kestävä kehitys, ilmastonmuutos, teknologinen murros ja Euroopan turvallisuus.

– Näissä asioissa EU on ottanut johtajuutta, joka heijastuu ulkopolitiikkamme ja kumppanuuksiemme kautta koko maailmaan.

Urpilainen painotti, että Suomen kansainvälistä asemaa osaltaan määrittää Euroopan unionin jäsenyys, jonka puolustamiseen tarvitaan poliittista johtajuutta.

– EU-jäsenmaana meidät nähdään osana länttä ja osana eurooppalaista arvoyhteisöä. EU on merkittävä geopoliittinen toimija maailmanlaajuisesti ja Suomen keskeisin väline vaikuttaa niin lähialueisiinsa kuin globaaleihin kysymyksiin.

EU:n kansainvälisten kumppanuuksien komissaarina toimiva Urpilainen totesikin viime aikoina näkemyksensä vain vahvistuneen siitä, että vain vahva, yhteistyökykyinen ja kansainvälinen Suomi menestyy.

– Suomi tarvitsee tulevaisuudessakin johtajuutta, joka ei näistä arvoista tingi. Siksi haluan tänään puhua eurooppalaisista arvoista, Suomen EU-jäsenyydestä ja eurooppalaisen työn kilpailukyvystä, joiden varaan suomalaisen yhteiskunnan menestys rakentuu myös tulevaisuudessa.

Euroopan unioni myös merkittävä talousunioni. Urpilainen piti eurooppalaisten sisämarkkinoiden toimivuutta suomalaisen elinkeinoelämän ja suomalaisten työllisyyden kannalta elintärkeänä.

– Samoin EU:n aktiivinen kauppapolitiikka on välttämätöntä eurooppalaisten ja suomalaisten tuotteiden ja palveluiden viennin edistämisessä. EU:n oma johtajuus vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä luo pohjaa sille, että meillä on kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluja, kun vihreää ja digitaalista siirtymää toteutetaan maailmanlaajuisesti.