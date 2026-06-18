USA arvioi pian Euroopan-joukkonsa uudelleen – Hegseth haukkui Naton alisuoriutujia

Yhdysvaltain puolustusministerin Pete Hegsethin mukaan Yhdysvallat aikoo tehdä seuraavien kuuden kuukauden kuluessa arvion joukoistaan ja tukikohdistaan Euroopassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hegseth käytti Naton puolustusministerien kokouksen alussa yllättäen pitkähkön julkisen puheenvuoron, jossa hän syytti nimeltä mainitsematta monia liittolaisia siitä, etteivät nämä auttaneet Yhdysvaltoja sen sotatoimissa Irania vastaan.

- Se oli häpeällistä, Hegseth haukkui.

Hegsethin mukaan Yhdysvallat aikoo myös tarkastella sitä, täyttävätkö liittolaismaat edellisen Naton huippukokouksen päätöksen puolustusmenojen nostamisesta. Osa maista selviää tästä tarkastelusta helposti, mutta toiset eivät tule siitä selviämään, Hegseth sanoi.

- Eurooppa kykenee ja sen on otettava päävastuu tavanomaisesta puolustuksestaan, kuten se lupasi Haagin huippukokouksessa (2025) Hegseth sanoi.

Yhdysvaltojen Hegseth lupasi myös lisäävän esimerkillisesti omia puolustusmenojaan ja ylittävän tavoitteet. Mutta jos liittolaiset Euroopassa eivät tee osuuttaan, myös Yhdysvallat vähentää ”maksujaan” Natolle, hän lisäsi.

Hegsethin mielestä Natosta on luotava uusi 3.0-versio, joka oliisi paluuta Naton ensimmäisen kovan sotilasliiton versioon, jolla Nato voitti kylmän sodan.

VAIKKA ministeri Hegseth ei eritellyt hyvin tai huonosti suoriutuvia liittolaisia, hän mainitsi Bergenissä kesäkuun alussa pidetyn ”vahvojen liittolaisten” pienen ryhmän kokouksen.

Kyseessä oli ilmeisesti viittaus Yhdysvaltain puolustusministeriön alivaltiosihteerin Elbridge Colbyn johdolla pidettyyn tapaamiseen, jossa Colbyn sosiaaliseen mediaan jakamien kuvien ja STT:n lähteiden perusteella myös Suomi oli mukana.

- Jotkut liittolaisemme ovat ymmärtäneet viestin ja lisänneet vastuutaan. Te tiedätte, keitä te olette, ja arvostamme sitä todella, Hegseth sanaili.

Naton puolustusministerit ovat koolla Brysselissä valmistelemassa liittokunnan ensi kuun huippukokousta Turkissa. Suomesta tämän päivän kokoukseen Naton päämajassa osallistuu puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.)

Häkkänen osallistuu päivän aikana myös Naton ydinasepolitiikkaa suunnittelevan ryhmän sekä Ukrainan materiaalitukea koordinoivan ryhmän kokouksiin.

NATO JULKAISI ydinsuunnitteluryhmänsä kokouksesta lyhyen lausunnon, vaikka yleensä ryhmän keskustelut pidetään tiukasti salaisina.

Harvinaisen lausunnon sisällössä ei kuitenkaan ollut mitään yllättävää. Siinä todettiin strategisten ydinaseiden pysyvän edelleen liittokunnan viimekätisenä pelotteena ja tukevan laajennettua ydinpelotetta eli käytännössä Yhdysvaltain joidenkin ydinaseiden sijoittamista Eurooppaan.

Lisäksi ministerien kerrottiin sopineen Naton ydinasepelotteen modernisoinnin jatkamisesta ja suunnittelun vahvistamisesta turvallisuustavoitteiden saavuttamiseksi.