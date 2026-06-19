Ulkomaat
19.6.2026 05:56 ・ Päivitetty: 19.6.2026 07:51
USA ja Iran peruivat jatkoneuvottelunsa – lykkäyksen syytä ei kerrota
Iranin ja Yhdysvaltojen väliset neuvottelut Sveitsissä on peruttu tältä päivältä, kertoo Sveitsin ulkoministeriö. Maiden piti aloittaa keskustelut lopulliseen rauhansopimukseen pääsemiseksi lauantaina Sveitsin Bürgenstockissa.
Ulkoministeriö sanoi viestissään uutistoimisto AFP:lle, että neuvotteluja Yhdysvaltojen, Iranin, Qatarin ja Pakistanin välillä on lykätty.
Ministeriö ei kertonut syytä eikä mahdollista uutta aikaa neuvotteluille.
AIEMMIN uutiskanava CNN kertoi Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vancen peruneen tälle päivälle suunnitellun matkansa Sveitsiin. Valkoisen talon lausunnon mukaan Vancen matka peruttiin, koska suunnitelmat teknisille neuvotteluille ovat vielä auki.
Valkoisen talon mukaan Yhdysvaltain delegaatio on valmistautunut lähtemään paikan päälle heti tilaisuuden tullen.
Yhdysvallat ja Iran pääsivät sopuun alustavasta rauhasta viime viikonvaihteessa, ja samalla sovittiin myös aselevosta Lähi-itään.
Osapuolilla on 60 päivää aikaa hieroa kasaan varsinainen rauhansopimus.
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