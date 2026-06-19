Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

19.6.2026 05:56 ・ Päivitetty: 19.6.2026 07:51

USA ja Iran peruivat jatkoneuvottelunsa – lykkäyksen syytä ei kerrota

LEHTIKUVA / AFP
Iranilaislehdet ovat tällä viikolla ylistäneet torjuntavoittoaan Yhdysvalloista.

Iranin ja Yhdysvaltojen väliset neuvottelut Sveitsissä on peruttu tältä päivältä, kertoo Sveitsin ulkoministeriö. Maiden piti aloittaa keskustelut lopulliseen rauhansopimukseen pääsemiseksi lauantaina Sveitsin Bürgenstockissa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ulkoministeriö sanoi viestissään uutistoimisto AFP:lle, että neuvotteluja Yhdysvaltojen, Iranin, Qatarin ja Pakistanin välillä on lykätty.

Ministeriö ei kertonut syytä eikä mahdollista uutta aikaa neuvotteluille.

AIEMMIN uutiskanava CNN kertoi Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vancen peruneen tälle päivälle suunnitellun matkansa Sveitsiin. Valkoisen talon lausunnon mukaan Vancen matka peruttiin, koska suunnitelmat teknisille neuvotteluille ovat vielä auki.

Valkoisen talon mukaan Yhdysvaltain delegaatio on valmistautunut lähtemään paikan päälle heti tilaisuuden tullen.

Yhdysvallat ja Iran pääsivät sopuun alustavasta rauhasta viime viikonvaihteessa, ja samalla sovittiin myös aselevosta Lähi-itään.

Osapuolilla on 60 päivää aikaa hieroa kasaan varsinainen rauhansopimus.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Mikko Lievonen

Mielipiteet
18.6.2026
Turvallisuuspolitiikkaa ei pidä tehdä juoksuhaudan pohjalta – tarvitsemme muutakin kuin rautaa rajalle
Lue lisää

Minna Tawast

Teatteri ja Tanssi
18.6.2026
Arvio: Missä kuljimme ja mikä meitä sinne kuljetti – Ryhmäteatterin näytelmä muistuttaa, että historia on meissä nyt elävissä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU