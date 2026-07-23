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Ulkomaat

23.7.2026 10:31 ・ Päivitetty: 23.7.2026 13:05

USA ja Saudi-Arabia ydinasesopimukseen – ”Kehitämme ydinaseen, jos Irankin tekee niin”

AFP / LEHTIKUVA
Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasivat Valkoisessa Talossa marraskuussa 2025.

Yhdysvallat on tehnyt Saudi-Arabian kanssa sopimuksen ydinohjelmasta. Asiasta kertoi Yhdysvaltain energiaministeriö keskiviikkona paikallista aikaa.

Ministeriön mukaan siviiliydinohjelmaa koskeva sopimus luo perustan vuosikymmeniä kestävälle, useiden miljardien dollarien kumppanuudelle. Samalla solmittiin sopimus, jolla pyritään muun muassa rajoittamaan ydinaseiden leviämistä.

Sopimuksen yksityiskohtia ei kerrottu julkisuuteen välittömästi, mutta sen sisällöstä uutisoitiin ennakkoon yhdysvaltalaismediassa.

YHDYSVALTAIN kongressin on vielä määrä käsitellä sopimusta. Saudi-Arabian siviiliydinhankkeen on pelätty voivan johtaa ydinaseen kehittämiseen ja lopulta kilpavarusteluun Persianlahdella.

Sopimuksen uskotaan kuitenkin menevän kongressissa läpi.

Saudi-Arabia on vakuutellut, että maan aikomukset ovat rauhanomaisia. Maan kruununprinssi Mohammed bin Salman sanoi kuitenkin vuonna 2018, että Saudi-Arabia kehittää ydinaseen, jos Irankin tekee niin.

PRESIDENTTI Donald Trumpin mukaan Saudi-Arabian kanssa tehdyn ydinohjelmasopimuksen ehtona on, että Saudi-Arabia solmii Abraham-sopimuksen.

Abraham-sopimukset ovat Trumpin ajama prosessi, joiden tavoitteena on normalisoida Israelin ja arabimaiden suhteita.

Mohammed bin Salman sanoi viime vuonna Washingtonin-vierailullaan, että maa haluaa osaksi Abraham-sopimuksia, mutta ennen suhteiden normalisointia olisi syytä varmistaa, ettei Palestiinan valtion perustamiselle ole esteitä.

Juttua täydennetty Trumpin ja bin Salmanin kommenteilla klo 16.05.

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