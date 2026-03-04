Ulkomaat
4.3.2026 14:15 ・ Päivitetty: 4.3.2026 14:15
USA vahvisti sukellusveneensä upottaneen Iranin sota-aluksen – Edellinen tapaus Falklandin sodassa 1982
Yhdysvaltojen sukellusvene upotti iranilaisen sota-aluksen Sri Lankan rannikon edustalla, vahvisti Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth tiedotustilaisuudessa keskiviikkona. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimistot AFP ja Reuters.
- Amerikkalainen sukellusvene upotti iranilaisen sota-aluksen, joka kuvitteli olevansa turvassa kansainvälisillä vesillä. Sen sijaan sen upotti torpedo, Hegseth sanoi toimittajille.
Reuters oli kertonut jo ennen Hegsethin vahvistusta omien lähteidensä pohjalta, että aluksen upotti yhdysvaltalainen sukellusvene.
Iranin laivaston fregatti upposi keskiviikkona Sri Lankan aluevesien tuntumassa, kertoi saarivaltion ulkoministeri Vijitha Herath parlamentille aiemmin tänään. Aluksella tapahtui räjähdys ennen sen uppoamista.
Sri Lankan viranomaiset kertoivat pelastaneensa 32 vakavasti haavoittunutta merisotilasta ja kuljettaneensa heidät sairaalan saaren eteläosassa. Laivasto kertoi myöhemmin löytäneensä merestä ruumiita uppoamispaikan läheisyydestä.
Laivassa oli 180 hengen miehistö, joista lähes 150 on kateissa tai kuollut.
- Jatkamme etsintöjä, mutta emme tiedä vielä, mitä lopulle miehistölle on tapahtunut, Sri Lankan puolustusministeriön lähde kertoi uutistoimisto AFP:lle keskiviikkona.
Lähteen mukaan toiveet löytää ketään enää elossa merestä olivat vähäisiä.
ALUS oli lähettänyt hätäkutsun ennen uppoamistaan. IRIS Dena -fregatti upposi noin 40 kilometrin päässä Sri Lankan etelärannikosta.
Sri Lankan laivasto ja ilmavoimat eivät kumpikaan julkaisseet kuvamateriaalia pelastusoperaatiosta, koska kyseessä oli ulkomainen sota-alus.
Sukellusveneiden tekemät alusten upotukset ovat historiassa olleet erittäin harvinaisia tapauksia toisen maailmansodan päättymisen jälkeen.
Sodanjälkeisen historian tunnetuin vastaava aluksen upotus sukellusveneellä nähtiin Falklandin sodassa, kun Britannian sukellusvene upotti Argentiinan sota-aluksen vuonna 1982. Tuolloin upotuksessa kuoli yli 300 ihmistä.
