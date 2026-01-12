USA:n keskuspankin johtaja rikostutkintaan: Epäilee Trumpin kiusanteoksi

Yhdysvaltain keskuspankin Fedin pääjohtajasta Jerome Powellista on aloitettu rikostutkinta. Powelin mukaan tutkinnan nimellisenä syynä ovat hänen viime kesällä pankin rakennusten remontista senaatille antamansa lausunnot. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Powell kertoi senaatille tuolloin keskuspankin toimistorakennusten peruskorjaushankkeesta, joka oli ylittänyt budjettinsa. Trumpin tukijat senaatissa olivat väittäneet, että rakennuksiin tulisi johtajistolle tarpeettoman prameita yksityiskohtia.

Powell kiisti tämän senaatin kuulemisessa, ja esitteli rakennussuunnitelmia. Nyt hänen vastustajansa haluavat tutkituttaa, pitikö selitys paikkaansa.

Powell sanoi sunnuntaina, että tutkinta on osa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin painostuskampanjaa häntä kohtaan. Hän pitää mahdollista syyteuhkaa tekosyynä.

Powell on ollut Trumpin arvostelun kohteena, sillä presidentti on painostanut Powellia ja Fedia laskemaan Yhdysvaltain ohjauskorkoa nopeammin.

- Rikossyytteiden uhka on seurausta siitä, että Fed asettaa korot parhaan arvionsa mukaan palvelemaan kansaa eikä presidentin mieltymyksiä, Powell sanoi.

Fedin tehtävä on itsenäisesti säädellä Yhdysvaltain rahapoliittisia päätöksiä. Sillä on kaksoismandaatti pitää hinnat vakaina ja työttömyys alhaisena.

SUNNUNTAINA Trump kiisti tietävänsä oikeusministeriön käynnistämästä tutkinnasta.

- En tiedä siitä mitään, mutta hän ei ole ollut kovin hyvä Fedissä eikä hän ole kovin hyvä rakentamaan rakennuksia, Trump sanoi NBC:n mukaan.

Sekä republikaanien että demokraattien senaattorit ovat arvostelleet tutkintaa.

Trump on puhunut aiemmin Powellin syrjäyttämisestä välittömästi, mutta on viime aikoina keskittynyt arvostelemaan Fedin pääkonttorin peruskorjauskustannusten ylittämistä. Rakennusten remonttikustannukset nousivat 600 miljoonalla dollarilla eli 514 miljoonalla eurolla alkuperäisestä 1,9 miljardin dollarin (1,6 miljardin euron) arviosta.

Vielä kesällä rakennustyömaalla vieraillut Trump kuvaili remonttia ”tarpeelliseksi”.

Powellin pääjohtajakausi päättyy toukokuussa. Trump kertoi viime kuussa Politicon haastattelussa, että hän arvioi Powellin seuraajaehdokkaita sen perusteella, aikovatko nämä laskea korkoa välittömästi.

TIETO TUTKINNASTA nosti Yhdysvaltain markkinoilla maanantaina kullan ja hopean hintoja. Prosessi herättää pelkoa siitä, että hallinto ei halua säilyttää keskuspankin itsenäistä asemaa.