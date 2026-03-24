24.3.2026 08:07 ・ Päivitetty: 24.3.2026 08:07

USA:n puolustusministeriö kiristää median rajoituksia, vaikka ne on todettu perustuslain vastaisiksi

AFP / LEHTIKUVA
Toimittajilta on muun muassa yritetty kieltää sellaisen tiedon hankkiminen tai julkaiseminen, jonka julkaisua USA:n puolustusministeriö ei ole erikseen hyväksynyt.

Yhdysvalloissa puolustusministeriö kiristi maanantaina rajoituksia maan armeijasta raportoiville toimittajille. Vain muutamaa päivää aiemmin oikeus oli linjannut, että puolustusministeriön aiemmat lehdistösäännösten uudistukset olivat osin perustuslain vastaisia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Puolustusministeriö vastasi oikeuden linjauksen jälkeen entistä tiukemmilla rajoituksilla, ja se ilmoitti maanantaina sulkevansa toimittajille tarkoitetun tilan Pentagonin päärakennuksessa. Lisäksi ministeriö määräsi, että toimittajien pääsy Pentagoniin edellyttää, että valtuutettu henkilöstö saattaa heidät.

Viestipalvelu X:ssä uusista rajoituksista kertoneen Pentagonin tiedottajan Sean Parnellin mukaan toimittajille perustetaan uusi työtila Pentagonin ulkopuolella sijaitsevaan sivurakennukseen, joka kuitenkin on Pentagonin alueella. Hän perusteli muutosta turvallisuusriskeillä.

Washingtonissa toimiva National Press Club -järjestö katsoo uuden linjauksen rajoittavan toimittajien mahdollisuuksia tehdä työtään.

Puheenjohtaja Mark Schoeff Jr sanoi järjestön lausunnossa, että toimittajien tilan sulkeminen Pentagonin päärakennuksessa ja liikkumiseen tarvittavat saattajat heikentävät riippumatonta raportointia Pentagonissa aikana, jolloin ihmiset tarvitsevat selkeää ja suodattamatonta tietoa Yhdysvaltain armeijasta.

PARNELL kertoi myös, että puolustusministeriö valittaa oikeuden perjantaisesta päätöksestä. Liittovaltion tuomari linjasi perjantaina, että puolustusministeriön viime vuonna tekemät muutokset, joiden seurauksena useiden merkittävien medioiden akkreditoinnit peruttiin, rikkoivat perustuslakia.

Monet uutisorganisaatiot kieltäytyivät viime syksynä allekirjoittamasta puolustusministeriön uusia lehdistösääntöjä. Uusien sääntöjen myötä toimittajilta muun muassa kiellettiin sellaisen tiedon hankkiminen tai julkaiseminen, jonka julkaisua puolustusministeriö ei ole erikseen hyväksynyt.

Tuomioistuin totesi päätöksessään olevan tärkeämpää kuin koskaan, että kansalaiset voivat saada monipuolisesti tietoa Yhdysvaltain hallinnon toimista.

