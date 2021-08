USA:n rahtikone päästi kyytiin yli 600 ramppia pitkin sisään pyrkinyttä afganistanilaista

Yhdysvaltain ilmavoimien kone on evakuoinut noin 640 afganistanilaista Kabulista, uutisoi turvallisuuteen ja asevoimiin erikoistunut yhdysvaltalainen Defense One -media. Lehden mukaan kyse on suurimmista C-17-sotilasrahtikoneella kuljetetuista ihmismääristä.