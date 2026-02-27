Palkittu politiikan aikakauslehti.
27.2.2026 11:37 ・ Päivitetty: 27.2.2026 11:37

USA:n suurlähetystö kehottaa väkeään lähtemään, jos he haluavat pois Israelista

AFP / LEHTIKUVA
Yhdysvaltain Israelin-suurlähetystö kuvattuna Tel Avivissa tammikuussa 2017. Nykyisin lähetystö sijaitsee Jerusalemissa.

Yhdysvaltain Israelin-suurlähetystö kertoo sallivansa ei-välttämättömän henkilöstönsä poistumisen Israelista turvallisuusriskien vuoksi. Suurlähetystö kertoo asiasta verkkosivuillaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Lähetystö lisää, että Yhdysvaltain hallinnon työntekijöiden ja näiden perheenjäsenten kannattaa harkita maasta poistumista, kun kaupallisia lentoja on vielä saatavilla.

New York Timesin mukaan Yhdysvaltain Israelin-suurlähettiläs Mike Huckabee lähetti lähetystön työntekijöille aamulla sähköpostiviestin, jonka mukaan halukkaiden pitäisi lähteä jo tänään.

PRESIDENTTI Donald Trump on uhkaillut useaan otteeseen sotilaallisella iskulla Iraniin, jos maan kanssa ei saavuteta sopua sen ydinohjelmasta.

Yhdysvallat on lisännyt sotilaallista läsnäoloaan Iranin lähialueilla korkeimmalle tasolle vuosikymmeniin. Osana sitä maailman suurimman lentotukialuksen USS Gerald Fordin odotetaan saapuvan Pohjois-Israelin rannikolle vielä tänään.

Alueella on jo ennestään yksi Yhdysvaltain lentotukialus ja toistakymmentä muuta sota-alusta. Kahden eri lentotukialuksen lähettäminen alueelle samaan aikaan on poikkeuksellista.

Trump antoi Iranille 19. helmikuuta 15 päivän aikarajan sopimuksen solmimiselle. Iran on halunnut neuvotella ainoastaan ydinohjelmastaan, mutta Yhdysvallat on halunnut rajoittaa myös Iranin ohjuskyvykkyyksiä ja maan tukea Lähi-idän aseellisille ryhmille.

