Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

11.10.2025 05:22 ・ Päivitetty: 11.10.2025 05:22

USU: Arkkipiispakin tunnustaisi jo Palestiinan

LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI
Tapio Luoma (s. 1962) on ollut arkkipiispana vuodesta 2018 asti.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispan Tapio Luoman mielestä Suomen tulisi tunnustaa Palestiinan valtio, uutisoi Uutissuomalainen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kirkko ei ole muodostanut vielä virallista kantaa asiaan.

Uutissuomalaisen haastattelema Luoma korostaa, että kyseessä on hänen henkilökohtainen mielipiteensä. Luoma katsoo, että Palestiinan valtion tunnustaminen olisi johdonmukainen seuraus siitä, että Suomi on sitoutunut edistämään alueelle kahden valtion mallia.

KIRKKOJEN maailmanneuvosto ja luterilaisten kirkkojen yhteistyöjärjestö Luterilainen maailmanliitto ovat kannattaneet Palestiinan valtion tunnustamista.

Luoma ilmaisi haastattelussa huolensa myös muun muassa palestiinalaisalueilla asuvien kristittyjen puolesta sekä rasismista koti-Suomessa.

-  Jokaisen ihmisarvo on jakamaton riippumatta asemasta, ihonväristä tai vaikka seksuaalisesta suuntautumisesta, Luoma sanoi haastattelussa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

26.8.2025 08:07

Stubb: Palestiinan tunnustaminen olisi meille nyt tarkoituksenmukaista

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Kirjallisuus
9.10.2025
Arvio: Jaakko Laakso muistelee kuin mitään katumaton natsi
Lue lisää

Mikko Huotari

Kotimaa
11.10.2025
Omaisuutta suojataan, luontoa ei – uusi lakitoimisto puolustaa nyt aktivisteja
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU