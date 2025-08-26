Palkittu politiikan aikakauslehti.
26.8.2025 08:07 ・ Päivitetty: 26.8.2025 08:18

Stubb: Palestiinan tunnustaminen olisi meille nyt tarkoituksenmukaista

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
Stubb puhui medialle tiistaina suurlähettiläspäivien yhteydessä.

Presidentti Alexander Stubb sanoo ymmärtävänsä, että Palestiinan tunnustamiseen liittyy identiteettipoliittisia mielipide-eroja, mutta silti tunnustaminen olisi hänen mielestään Suomelle tarkoituksenmukainen valinta.

Demokraatti

Demokraatti

Suurlähettiläspäivillä medialle puhunut Stubb uskoo, että Suomen kannattaa tunnustamisasiassa olla samassa rintamassa tärkeiden eurooppalaisten kumppaniensa kuten Ison-Britannian ja Ranskan kanssa.

Nämä ovat kertoneet aikovansa tunnustaa Palestiinan syyskuussa New Yorkissa YK:n yleiskokouksessa.

Stubb haluaisi Suomen osallistuvan silloin ainakin Saudi-Arabian ja Ranskan yhteiseen julkilausumaan asiasta.

AIHE JAKAA Suomen hallituspuolueiden mielipiteitä vahvasti. Koko Palestiina-kysymyksestä on tullut myös vahvasti identiteettipoliittinen asia: siinä ovat meilläkin vastakkain Israelia raamatullisista syistä tukevat ryhmät, ihmisoikeusaktivistit ja rationaalisesti Gazan nälänhädästä ja sotarikoksista kauhistuneet ihmiset.

– Ymmärrän eri näkemyksiä, mutta pitäisin silti tarkoituksenmukaisena että Suomi tunnustaa Palestiinan nyt lähitulevaisuudessa, Stubb sanoo.

Hän on tehnyt kantansa selväksi myös hallitukselle, koska tasavallan presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa. Stubbin mielestä päätös olisi Suomen ulkopolitiikan pitkän linjan mukainen.

Suomi ei välttämättä voittaisi tunnustamisella mitään konkreettista, koska päätös on pitkälti symbolinen.

Demokraattisen, ilman terroristijärjestö Hamasia toimivan palestiinalaisvaltion syntymisen tiellä on lisäksi yhä paljon esteitä.

– En katso tätä asiaa voittona tai tappiona. Suomen tavoitteena on saada rauha Lähi-itään, ja tämä voisi edistää sitä. Tiedän kyllä että vaikutusvaltamme tässä on hyvin rajallinen, Stubb kertoi medialle.

SEN SIJAAN IMAGOHYÖTYÄ tunnustamisesta todennäköisesti olisi – etenkin niissä globaalin etelän maissa, jotka seuraavat tarkasti miten tasapuolisesti läntinen yhteisö suhtautuu eri valtioiden ihmisoikeusrikoksiin.

Stubb on puhunut usein globaalin etelän näkemysten huomioimisen tärkeydestä, varsinkin jos yritämme saada niitä mukaan Ukrainaa tukevaan rintamaan Venäjää vastaan.

Toimituksen valinnat

