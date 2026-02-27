USU: Armeija yllätti – reserviläinen saisi nyt ottaa oman aseensa sotaan

Puolustusvoimat on muuttanut kriisiajan ohjeistustaan reserviläisille. Palvelukseen käskettäviä neuvottiin takavuosina tuomaan mukanaan esimerkiksi puukko, polkupyörä tai sukset, nyt mukaan saa ottaa mieluummin aseen tai yökiikarit, kertoo Uutissuomalainen.