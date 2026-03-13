Politiikka
13.3.2026 13:56 ・ Päivitetty: 13.3.2026 13:56
USU: Elintarvikemarkkinalaki jumittaa – taustalla kiista valkoposkihanhien metsästyksestä
Kokoomus ja RKP haluavat lykätä elintarvikemarkkinalain viemistä eduskuntaan, koska haluavat maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin (kd.) tekevän lakiesityksen valkoposkihanhien ja merimetsojen suojametsästyksestä. Kiistasta kertoo Uutissuomalainen.
Muun muassa kauppojen omia merkkejä säätelevän elintarvikemarkkinalain uudistus piti antaa eduskunnalle tällä viikolla. Essayahin mukaan elintarvikemarkkinalain sisällöstä on yksimielisyys mutta esityksen antamisen ajankohdasta ei.
Essayah kertoi aiemmin tällä viikolla Facebookissa, että suojametsästystä käsitellyt työryhmä ei päässyt yksimielisyyteen siitä, miten valkoposkihanhien ja merimetsojen aiheuttamia vahinkoja pitäisi torjua. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että valkoposkihanhet ja merimetsot pitäisi siirtää luonnonsuojelulaista metsästyslain piiriin.
Kiistasta on uutisoinut myös Helsingin Sanomat.
