Politiikka
21.2.2026 06:40 ・ Päivitetty: 21.2.2026 06:40
USU: Kansliapäällikkö pitää eläkeleikkauksia realistisena keinona
Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen ei rajaisi eläkkeistä leikkaamista pois valtiontalouden sopeutustoimista.
Majanen kertoi asiasta Uutissuomalaisen lauantaina julkaisemassa haastattelussa.
Majasen mukaan kaikki keinot on käytävä läpi, jos sopeutustarve on lähivuosina noin 10 miljardin euron luokkaa. Eläkkeiden indeksitarkastusten pienentäminen voisi pidemmällä aikavälillä tuottaa miljardisäästöt, Majanen kertoi Uutissuomalaiselle.
ELÄKKEIDEN kertymisen rajoittaminen voisi Majasen mukaan olla myös keino lisätä eläkejärjestelmän kestävyyttä pitkällä aikavälillä, mutta muutokset näkyisivät vasta vuosien päässä.
Majasen mukaan eläkkeet ovat mukana syksyllä valtiovarainministeriön virkapuheenvuorossa, jossa käydään läpi meno- ja verokartoitukset seuraavaa hallitusta varten.
