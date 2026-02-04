USU: Näin moni kansanedustaja on jättänyt vaalikauden kesken

Poikkeuksellisen moni kansanedustaja on tämän vaalikauden aikana siirtynyt muihin tehtäviin. Asiasta kertoo Uutissuomalainen, joka on selvittänyt asiaa eduskunnan tilastojen pohjalta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Edustajantoimi on keskeytynyt tai päättynyt toisen tehtävän takia 15 kansanedustajalla. Jos Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtajaksi valittu Saara-Sofia Sirén (kok.) saa vapautuksen, määrä nousee 16:een.

Suurin osa eduskunnan jättäneistä on siirtynyt Euroopan parlamenttiin, johon valittiin kesän 2024 EU-vaaleissa kymmenen kansanedustajaa.

Kun kansanedustaja valitaan europarlamenttiin, hänen toimensa ei pääty, vaan se keskeytyy.