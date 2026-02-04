Politiikka
4.2.2026 06:16 ・ Päivitetty: 4.2.2026 06:16
USU: Näin moni kansanedustaja on jättänyt vaalikauden kesken
Poikkeuksellisen moni kansanedustaja on tämän vaalikauden aikana siirtynyt muihin tehtäviin. Asiasta kertoo Uutissuomalainen, joka on selvittänyt asiaa eduskunnan tilastojen pohjalta.
Edustajantoimi on keskeytynyt tai päättynyt toisen tehtävän takia 15 kansanedustajalla. Jos Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtajaksi valittu Saara-Sofia Sirén (kok.) saa vapautuksen, määrä nousee 16:een.
Suurin osa eduskunnan jättäneistä on siirtynyt Euroopan parlamenttiin, johon valittiin kesän 2024 EU-vaaleissa kymmenen kansanedustajaa.
Kun kansanedustaja valitaan europarlamenttiin, hänen toimensa ei pääty, vaan se keskeytyy.
