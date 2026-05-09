USU: Naiset valtasivat puoluejohtajakyselyn kärjen – ykkösenä yllättäjä

Vasemmistoliiton Minja Koskela on onnistunut suomalaisten mielestä parhaiten eduskuntapuolueen puheenjohtajan tehtävässä, selviää Uutissuomalaisen USU-gallupista.

Koskelaa piti parhaana 14 prosenttia vastanneista. Vielä lokakuussa Koskelan sijoitus oli Uutissuomalaisen kyselyssä kolmas 10 prosentin kannatuksella.

Valtio-opin dosentti Johanna Vuorelma tulkitsee tulosta erottautumisen kautta.

- Puolueen puheenjohtajalta odotetaan kykyä erottua muista johtajista ja puolueista, ja Koskela on onnistunut tässä viemällä vasemmistoliittoa selkeään velkajarruvastaiseen oppositioasemaan. Se on poliittisen sisällön tasolla vahva erottautumiskeino, Vuorelma sanoo Uutissuomalaiselle.

TOISEKSI kyselyssä sijoittui perussuomalaisten Riikka Purra 12 prosentin ja kolmanneksi vihreiden Sofia Virta 11 prosentin kannatuksella.

Lokakuussa ykkösenä olivat SDP:n Antti Lindtman ja Purra, molemmat 12 prosentin lukemilla.

Tuoreessa USU-gallupissa Lindtman on viides (8 %), keskustan Antti Kaikkonen neljäs (9 %) ja kokoomuksen Petteri Orpo kuudenneksi (7 %) kehutuin puheenjohtaja.

Liike Nytin Harry Harkimoa piti parhaana puoluejohtajana 5, RKP:n Anders Adlercreutzia 3 ja KD:n Sari Essayahia 2 prosenttia vastanneista.

Tietoykkösen toteuttamaan kyselyyn vastasi 1 000 suomalaista 14.-22. huhtikuuta. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.