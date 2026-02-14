Kotimaa
14.2.2026 06:30 ・ Päivitetty: 14.2.2026 06:30
USU: Noin kolmasosa suomalaisista ei luota Naton turvaan
Uutissuomalaisen teettämän kyselyn mukaan hieman alle puolet suomalaisista luottaa sotilasliitto Natoon Euroopan ja Suomen turvallisuuden takaajana.
Kyselyyn vastanneista 46 prosenttia kertoi luottavansa Natoon ja 22 prosenttia ei osannut ottaa kantaa. 32 prosenttia ei luottanut sotilasliittoon turvallisuuden takaajana.
Miehistä sotilasliittoon kertoi luottavansa 55 prosenttia ja naisista 37 prosenttia. Ikäryhmistä eniten Natoon luottivat kaikkein nuorimmat ja vanhimmat.
VÄHITEN Natoon luottivat kyselyssä puoluekannatuksen perusteella vasemmistoliiton kannattajat. Luottavaisimpia olivat perussuomalaisten ja kokoomuksen kannattajat.
Iro Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi tammikuussa noin tuhat ihmistä, jotka edustavat valtakunnallisesti 18 vuotta täyttäneitä mannersuomalaisia. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.
Kommentit
