5.12.2025 06:10 ・ Päivitetty: 5.12.2025 06:10

USU: Sotilaille voinut kertyä bonuspisteitä valtion ostoista

Puolustusvoimien henkilökunta on saattanut kerryttää itselleen bonuspisteitä työnantajaan liittyvistä ostoksista, kertoi Uutissuomalainen perjantaina. Tämä on vastoin Puolustusvoimien ohjeita.

Puolustusvoimat selvittää nyt työntekijöidensä bonus- ja kanta-asiakaskorttien käyttöä. Epäillyt väärinkäytökset liittyvät Uutissuomalaisen mukaan hankintoihin ja matkustamiseen, ja osa on voinut olla vahinkoja.

Esimerkiksi lentopisteitä on voinut kirjautua matkustajan henkilökohtaiselle tilille automaattisesti, tunnistautumisen tai lähtöselvityksen yhteydessä.

PÄÄESIKUNNAN mukaan bonuskorttien väärinkäytökset ovat harvinaisia ja arvoltaan yleensä pienimuotoisia, Uutissuomalainen kertoi.

Viime vuonna Puolustusvoimissa raportoitiin yhteensä kymmenen muuta talouteen tai omaisuuteen liittyvää väärinkäytösepäilyä. Yksi tapauksista oli merkittävä epäily, jossa vahingon arvon arvioidaan olevan noin 10 000 euroa.

