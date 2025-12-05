USU: Sotilaille voinut kertyä bonuspisteitä valtion ostoista

Puolustusvoimien henkilökunta on saattanut kerryttää itselleen bonuspisteitä työnantajaan liittyvistä ostoksista, kertoi Uutissuomalainen perjantaina. Tämä on vastoin Puolustusvoimien ohjeita. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Puolustusvoimat selvittää nyt työntekijöidensä bonus- ja kanta-asiakaskorttien käyttöä. Epäillyt väärinkäytökset liittyvät Uutissuomalaisen mukaan hankintoihin ja matkustamiseen, ja osa on voinut olla vahinkoja.

Esimerkiksi lentopisteitä on voinut kirjautua matkustajan henkilökohtaiselle tilille automaattisesti, tunnistautumisen tai lähtöselvityksen yhteydessä.

PÄÄESIKUNNAN mukaan bonuskorttien väärinkäytökset ovat harvinaisia ja arvoltaan yleensä pienimuotoisia, Uutissuomalainen kertoi.