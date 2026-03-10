Palkittu politiikan aikakauslehti.
Kotimaa

10.3.2026 05:29 ・ Päivitetty: 10.3.2026 05:35

USU: Suurin osa suomalaisista ei luota saavansa vanhana vanhuspalveluita

Joona Raevuori

Suurin osa suomalaisista ei usko saavansa riittäviä vanhuspalveluita ollessaan vanha, kertoo Uutissuomalaisen gallup.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Lähes 80 prosenttia vastaajista ilmoittaa, että luottaa saavansa vanhuspalveluita vain vähän tai ei lainkaan.

Vain alle viidennes luottaa melko paljon tai täysin vanhuspalveluiden saatavuuteen.

Ikäluokista vähiten luottavaisia ovat 30-44-vuotiaat, joista vain 11 prosenttia uskoo saavansa vanhana riittäviä palveluita.

HYVÄTULOISUUS on yhteydessä luottamukseen. Yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevista talouksista lähes 30 prosenttia luottaa saavansa palveluita vanhana.

- Pienituloisilla on eniten syytä olla huolissaan. Heillä on tutkimusten mukaan suurin riski jäädä ilman palveluita, yhteiskuntapolitiikan professori Teppo Kröger Jyväskylän yliopistosta sanoo Uutissuomalaiselle.

Krögerin mukaan vanhuspalveluiden kattavuus on laskenut voimakkaasti. Esimerkiksi ympärivuorokautisen hoivan piirissä oli vuonna 2016 vielä noin 17 prosenttia yli 75-vuotiaista, kun vuonna 2024 heitä oli enää noin 13 prosenttia.

Tutkimusyhtiö Iro Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi helmikuussa tuhat suomalaista. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

