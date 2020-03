USU: Uudet kansanedustajat eivät pääsekään tutustumaan EU-parlamenttiin – ”Hotellihuoneeseen ei kannata mennä aikaa viettämään”

Kansanedustajien matkoja joudutaan perumaan tai matkasuunnitelmia muuttamaan koronaviruksen takia. Asiasta kertoo Uutissuomalainen. Euroopan parlamentti sulki maanantaina ovensa vierasryhmiltä, joten Suomen kansanedustajien Brysseliin suuntautunut matka peruttiin.

– Meillä oli uusien kansanedustajien matka Brysseliin ja olimme varanneet tilat Euroopan parlamentista. Parlamentti on kuitenkin sulkenut vierasryhmien pääsyn taloon, joten joudumme perumaan huomisen matkan, suuren valiokunnan valiokuntaneuvos Anna Sorto kertoo USU:lle.

Sorton mukaan matka oli tarkoitettu uusille kansanedustajille. Matkan tarkoituksena oli tutustuttaa uusia kansanedustajia EU:n päätöksentekojärjestelmään.

Suunnitteilla on kaksi muuta tutustumismatkaa. Niitä varten on etsittävä korvaavia tiloja. Sorto pitää Euroopan parlamentin tilojen sulkemista hyvin poikkeuksellisena.

Tilat suljettiin, koska Brysselissä on todettu ensimmäiset koronatartunnat EU-parlamentin työntekijöiden joukossa.

Uutissuomalaisen tiedon mukaan Brysseliin ehti matkustaa ensimmäinen ryhmä uusia kansanedustajia. He ovat palaamassa Suomeen keskiviikkona.

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio kertoo, että Suomen eduskunnassa ei ole edes harkittu matkakieltoa tai vieraiden vastaanottokieltoa.

– Mutta koko ajan seurataan tilannetta, ja meillä on valmius tarvittaviin toimiin, Rauhio sanoo.

– Tämän hetken tiedon mukaan niin jyrkkiin toimiin, mitä maailmalla on, emme ole lähteneet.

Tavallisuudesta poiketen matkasuunnitelmia maailmalle on muutettava tai matkoja on peruttava. Rauhion mukaan matkoja saatetaan perua kokonaan, jos matkan tarkoitus ei toteudu. Kansanedustajat liikkuvat matkoillaan paljon julkisissa tiloissa. Jos se estyy, matkalle lähtöä on harkittava

– Hotellihuoneeseen ei kannata mennä aikaa viettämään, Rauhio sanoo.