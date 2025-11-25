Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

25.11.2025 06:44 ・ Päivitetty: 25.11.2025 06:33

Uudet luvut julki: Maahanmuutto ylläpitää Suomen väestönkasvua

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Suomen ennakkoväkiluku oli lokakuun lopussa 5 655 715, kertoo Tilastokeskus.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan väkiluku kasvoi lokakuun loppuun mennessä lähes 20 000 hengellä. Väestönkasvua ylläpitää yhä muuttovoitto ulkomailta, vaikka maahanmuutto vähenikin viime vuodesta.

Lapsia syntyi yli 38 500, mikä on yli 1 600 enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna.

Kuolleiden määrä oli kuitenkin noin 10 000 suurempi kuin syntyneiden määrä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Demokraatti

Politiikka
25.11.2025
Tällainen on SDP:n odotettu vaihtoehto: pieni- ja keskituloisille satoja miljoonia enemmän
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
25.11.2025
JHL: Työelämässä koettuun syrjintään saa huonosti apua – ”Kokemuksia on saatettu mitätöidä ja hyssytellä”
Lue lisää

Marjo Jääskä

Kirjallisuus
25.11.2025
Arvio: Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokkaissa käsitellään luontokatoa, surua ja syrjintää
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
24.11.2025
Arvio: Viestiä ”työläisten paratiisista”: ”Täällä ihmisyydellä ei ole mitään arvoa”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU