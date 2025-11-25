Kotimaa
25.11.2025 06:44 ・ Päivitetty: 25.11.2025 06:33
Uudet luvut julki: Maahanmuutto ylläpitää Suomen väestönkasvua
Suomen ennakkoväkiluku oli lokakuun lopussa 5 655 715, kertoo Tilastokeskus.
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan väkiluku kasvoi lokakuun loppuun mennessä lähes 20 000 hengellä. Väestönkasvua ylläpitää yhä muuttovoitto ulkomailta, vaikka maahanmuutto vähenikin viime vuodesta.
Lapsia syntyi yli 38 500, mikä on yli 1 600 enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna.
Kuolleiden määrä oli kuitenkin noin 10 000 suurempi kuin syntyneiden määrä.
