Uusi eduskunnan ryhmä käy pilkan kulttuuria vastaan – Pekkarinen: ”Olisi väärin kuvitella, että heillä on kaikki viisaus”

Eduskunnan varapuhemies Mauri Pekkarinen (kesk.) pitää kyselytunnin uudistamista pohtivan Eduskunta 2030 -ryhmän hanketta tervetulleena. Työryhmä valmistelee tiedotteensa mukaan puhemiesneuvostolle syksyyn mennessä ehdotuksen uudenlaisesta innostavasta kyselytunnista, joka ei perustu ”itsensä nostamiselle ja kritiikille”.

– Kaikki tavat, jotka tuovat kykyä porautua kyselytunnilla kiinnostavalla tavalla erilaisiin aiheisiin, joka ei olisi pelkästään eipäs-juupas -väittelyä ovat tervetulleita, Pekkarinen sanoo.

Ryhmän johtokunnassa istuu kolme ensimmäisen kauden kansanedustajaa. Sinisten Tiina Elovaara, vihreiden Antero Vartia sekä kokoomuksen Mari-Leena Talvitie. Varapuhemies Pekkarinen on edustanut kansaa vuodesta 1979 ja istunut ministerinä viidessä hallituksessa.

– Olisi väärin kuvitella, että heillä on kaikki viisaus, mutta heillä on ehkä rohkeutta ajatella vanhoista kaavoista poikkeavalla tavalla. Se voidaanko ehdotukset ottaa käyttöön, punnitaan sitten puhemiesneuvostossa. Tämä on myönteinen juttu, Pekkarinen toistaa.

Työryhmän kertoo, että sen tarkoituksena on parantaa osallisuutta ja demokratiaa paitsi eduskunnassa myös yhteiskunnassa laajemmin.

– Vuorovaikutuksen ongelmat heikentävät sekä kansalaisten luottamusta politiikan instituutioihin että noiden instituutioiden toimivuutta. Pilkan kulttuuri ja sosiaalisen median logiikka vaikeuttaa yhteistyötä, jota Suomi tarvitsee. Työryhmä haluaa kehittää eduskunnasta maailman parhaan parlamentin, ryhmä toteaa tiedotteessaan.