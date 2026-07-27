Uusi esitys kritisoidusta ”teknohoivasta”: Asiakkaan ymmärryskyky ja perusoikeudet huomioitava paremmin

Sosiaali- ja terveysministeriö on täydentänyt hallituksen esitystä teknologian hyödyntämisestä sosiaalihuollon palveluissa. Perustuslakivaliokunta on edellyttänyt muutoksia etenkin siihen, miten ja millä ehdoilla teknologiaa voidaan käyttää esimerkiksi vanhustenhoidossa. Demokraatti Demokraatti

Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan.

Täydentävässä esityksessä ehdotetaan tarkempia säännöksiä teknologian käytölle eli sille, miten kameravalvonnan, turvamattojen tai etäpalvelujen kaltaisia toimia voidaan käyttää esimerkiksi vanhustenhoidossa.

Sääntelyssä on tarkoitus ottaa aiempaa selvemmin huomioon myös asiakkaan ymmärryskyky. Esityksen mukaan teknologian käyttöä arvioitaessa on otettava huomioon, ymmärtääkö asiakas, miten teknologia vaikuttaa hänen palveluunsa ja pystyykö hän tietoisesti hyväksymään sen käytön.

TÄYDENTÄVÄSSÄ esityksessä ehdotetaan myös, että käytön edellytykset määriteltäisiin sen mukaan, miten teknologinen ratkaisu vaikuttaa asiakkaan perusoikeuksiin.

Mitä enemmän ratkaisu puuttuu asiakkaan perusoikeuksiin, sitä tarkemmat edellytykset sen käytölle olisi säädettävä laissa.

EDUSKUNNAN perustuslakivaliokunta edellytti toukokuisessa lausunnossaan huomattavia muutoksia hallituksen esitykseen, etenkin yksityiselämän suojaan ja itsemääräämisoikeuteen liittyvissä kysymyksissä.

Valiokunta vaati toukokuussa rajoja sille, millä edellytyksillä teknologiaa voidaan ottaa käyttöön. Se piti selvänä, että teknologisella ratkaisulla ei voida mahdollistaa esimerkiksi kuva- tai ääniyhteyden avaamista niin, ettei se olisi havaittavissa.

Myös useat hoitoalan ammattiliitot ja vanhus- ja potilasjärjestöt ovat ilmaisseet huolensa sekä itsemääräämisoikeudesta että siitä, että teknologiaa tullaan käyttämään tekosyynä haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden hoidon ja palvelujen heikentämiselle ja alan irtisanomisille.

Lakimuutoksen myötä hyvinvointialueiden menoista on ollut tarkoitus säästää 50 miljoonaa euroa.

Esityksestä on kiistelty pitkään eduskunnassa. SDP:n Krista Kiurun johtama sosiaali- ja terveysvaliokunta ajautui keväällä ilmiriitaan siitä, pitääkö esitys palauttaa perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi. Lopulta myös hallituspuolueet päätyivät kannattamaan palauttamista.

SOSIAALI– ja terveysministeriö järjestää täydentävästä esityksestä kuulemistilaisuuden elokuun 18. päivä.

Täydentävä esitys liittyy vuoden 2027 talousarvioesitykseen, ja se on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lakien on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta.

Juttua muokattu klo 14.43: lisätty hyvinvointialueiden säästötavoite ja perustuslakivaliokuntaan palauttamisen tausta.