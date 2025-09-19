”Uusi ja ennenkuulumaton” tilanne – välikysymyksen jättänyt oppositio huolissaan ulkopolitiikan johtamisesta

SDP, vihreät ja vasemmistoliitto jättivät perjantaina välikysymyksen Petteri Orpon (kok.) hallitukselle Palestiinan valtion tunnustamisesta. Hallitukselta vaaditaan Palestiinan tunnustamista syksyn aikana. Demokraatti Demokraatti

Suomen kumppanimaista muun muassa Ranska, Britannia ja Kanada aikovat tunnustaa Palestiinan ensi tiistaina alkavassa YK:n yleiskokouksessa. Suomen liittymistä tähän rintamaan on julkisesti kannattanut tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hallituspuolue RKP.

Vaikka hallitus on ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossaan sitoutunut kahden valtion malliin, joka edellyttää Palestiinan tunnustamista, se ei näyttäisi esittävän presidentille tunnustamista ainakaan ennen ensi viikon YK-kokousta, koska asiasta on valtioneuvoston sisällä erimielisyyttä. Palestiinan tunnustamista vastustavat hallituspuolueista perussuomalaiset ja KD.

SDP, vasemmistoliitto ja vihreät katsovat valtioneuvoston olevan asiassa ristiriitojensa vuoksi toimintakyvytön. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen pitää tilannetta ulkopolitiikan johtamisen kannalta vaarallisena ennakkotapauksena.

Perustuslain mukaan ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Käytännössä yhteistoiminta tapahtuu ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa, johon osallistuvat hallituspuolueiden keskeiset ministerit ja tasavallan presidentti (tp-utva).

Mikäli tp-utva löytäisi Palestiinan tunnustamisesta jonkinlaisen konsensuksen, asia etenisi valtioneuvoston yleisistuntoon, joka esittäisi tunnustamista tasavallan presidentille.

PERUSTUSLAIN uudistamisen aikoihin 1990-luvun lopulla varauduttiin tilanteeseen, jossa valtioneuvosto ja tasavallan presidentti ovat ulkopolitiikasta eri linjoilla. Valtioneuvosto voi perustuslain mukaan tällöin hakea eduskunnasta tukea omalle kannalleen.

Tuppuraisen mukaan nyt presidentti ja eduskunnan enemmistö vaikuttaisivat olevan Palestiinan tunnustamisesta eri mieltä kuin valtioneuvosto, jonka kannanmuodostuksen sisäiset ristiriidat estävät.

– Tilanne, jossa valtioneuvosto on sisäisten ristiriitojensa toimintakyvytön tilanteessa, jossa tasavallan presidentillä on asiasta selkeä näkemys ja jossa eduskunnassa olisi kaikesta päätellen saatavissa laaja yhteinen tuki kannalle, jota tasavallan presidentti edustaa, on uusi ja ennenkuulumaton. Ja luo vaarallisen ennakkotapauksen niistä ongelmista, joissa yhteistoiminta voi johtaa umpikujaan kuten se tässä tilanteessa johtaa, Tuppurainen sanoi välikysymyksen tiedotustilaisuudessa.

HALLITUS voisi päättää lähettää ristiriitaisen asian myös eduskunnan ratkaistavaksi. Päätös tästä voitaisiin tehdä valtioneuvoston yleisistunnossa äänestämällä, jolloin kokoomuksen ja RKP:n ministereiden äänet riittäisivät enemmistöön. Jos näin toimittaisiin, hallituksen sisäiset ristiriidat olisivat omiaan aiheuttamaan hallituskriisin.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta antoi tiedotustilaisuudessa ymmärtää hallituksen vetävän mattoa kansainvälisesti erittäin arvostetun presidentti Alexander Stubbin alta.

– Suomella on ollut maine maana, joka puolustaa aina heikompaa, vaikka se on itsekin pieni kooltaan. Itse näen, että Orpon hallitus tässä tilanteessa alisuorittaa ja horjuttaa mainetta, jota tasavallan presidentti yrittää rakentaa, Virta totesi.