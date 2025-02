Uusi puoluebarometri pöytään: Suomalaiset suhtautuvat SDP:hen yhä myönteisemmin, kokoomukselle karu romahdus

Tuoreen puoluebarometrin mukaan suomalaiset suhtautuvat puolueista myönteisimmin SDP:hen. Suosio on kasvanut viime syksystä 3 prosenttiyksiköllä. Rane Aunimo Demokraatti

Myös keskusta jatkaa nousuaan, mikä voi enteillä myös sille mukavaa vaalitulosta huhtikuun tuplavaaleissa.

Sen sijaan pääministeripuolue kokoomus romahti barometrissä peräti 5 prosenttiyksikköä.

NYT julkaistussa kevään 2025 barometrissä suomalaiset suhtautuvat myönteisimmin juuri SDP:hen (47 %). Luku syntyy, kun laskee yhteen puolueeseen erittäin myönteisesti ja melko myönteisesti suhtautuvat.

Kyse on eräänlaisesta kannatuspotentiaalista, ei suorasta tuesta äänen muodossa.

Suhtautuminen SDP:hen on kohentunut 3 prosenttiyksikköä viime syksynä tehdystä edellisestä mittauksesta ja 6 prosenttiyksikköä vuodentakaiseen verrattuna.

SDP:n takana keskusta ja vihreät ovat nousseet kokoomuksen ohi. Keskustaan suhtautuu myönteisesti nyt 43 % ja vihreisiin 37 %.

Kokoomukseen suhtautuu myönteisesti enää 37 % vastaajista, kun lukema oli viime syksynä 42 %.

Perussuomalaisilla menee vaalien alla entistäkin synkemmin. Mittaus osoittaa nyt enää 26 % myönteisyyslukua, laskua kaksi prosenttiyksikköä.

PUOLUEBAROMETRIÄ ja sen taustatietoja tavataan puolueissa ahkerasti. Se on myös ennustanut luotettavasti tulevien eduskuntavaalien voittajan viimeisessä barometrissä ennen vaaleja.

Niihin vaaleihin on vielä aikaa, mutta suunta näyttää nyt tältä.

Puoluebarometristä selviää myös, että 62 prosenttia suomalaisista ajattelee Petteri Orpon hallituksen onnistuneen tehtävissään heikosti. Hallitus on toiminut huonosti 37 ja melko huonosti 25 prosentin mielestä.

Hallituksille keväästä 1995 annettujen myönteisten arvosanojen keskiarvo on 38 prosenttia. Siitä Orpon hallituksen tulos jää yhdeksän prosenttiyksikköä. Tänä aikana mitatuista 57 tuloksesta Orpon hallituksen nyt saama tulos on vasta 46. paras.

Toisaalta oppositiokaan ei saa kauhean juhlittavia lukuja. 57 prosentin mielestä oppositio on onnistunut huonosti.

Verian on toteuttanut tutkimuksen 10.-.18.2.2025. Tutkimus on toteutettu Forum-vastaajapaneelissa. Haastateltu joukko edustaa maamme 18 vuotta täyttänyttä väestöä (pl. ahvenanmaalaiset). Haastattelujen kokonaismäärä on 1 757.

Tutkimustulosten virhemarginaali on 2,3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

VERIANIN PUOLUEBAROMETRI KEVÄT 2025 JA SYKSY 2024: