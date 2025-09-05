Uusi skandaali brittipolitiikassa: verovälttely kaatoi varapääministerin

Britannian varapääministeri ja asuntoministeri Angela Rayner on ilmoittanut eroavansa tehtävästään. Hän jäi kiinni verovälttelystä asuntokaupoissa, mikä rikkoo brittiministerien omia eettisiä sääntöjä. Demokraatti Demokraatti

Rayner myöntää toimineensa väärin, kun ei maksanut ostamastaan runsaan 900 000 euron arvoisesta asunnosta tarpeeksi leimaveroa. Hän oli ilmoittanut asunnon ainoaksi asuinkiinteistökseen, ja hyötynyt siten alemman veroluokan ansiosta yli 46 000 euroa.

Todellisuudessa hänellä on vielä hetken aikaa osittainen juridinen hallintaoikeus toiseenkin kiinteistöön, jonka hän oli aiemmin siirtänyt lapsensa haltuun. Lapsi on alaikäinen ja tarvitsee hoitoa vammaisuutensa takia, ja Rayner on hänen asiainhoitajansa.

Toiminta asuntokaupoissa ei sinänsä ollut lainvastaista. Silti verojen välttelyä pidetään hyvin sopimattomana etenkin työväenpuoluetta edustavalle asuntoministerille, joka vastaa muun muassa maan sosiaalisesta asuntotuotannosta.

Lisäksi vain pari vuotta sitten hän ajoi parlamentissa voimakkaasti samantapaisesta veronkierrosta kiinni jääneen konservatiivivaikuttajan eroa.

VÄHÄVARAISESTA taustastaan, teiniäitiydestään ja koulupudokashistoriastaan avoimesti kertonut Rayner (s. 1980) nousi työväenpuolueessa johtotehtäviin jo edellisen puheenjohtajan Jeremy Corbynin aikana.

Suosittu ”tavallisen duunarin” puolestapuhuja ja ay-toimitsija Rayner on edustanut puoleensa vasenta laitaa.

Rayner eroaa myös työväenpuolueen varapuheenjohtajuudesta. Puheenjohtaja ja pääministeri Keir Starmer joutuu nyt etsimään itselleen uuden sijaisen molempiin tehtäviin puolueen sisältä.