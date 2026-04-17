17.4.2026 12:15 ・ Päivitetty: 17.4.2026 12:15

Uusi vero on jo putkessa – järjestö äimän käkenä: ”Orpon hallitus jää historiaan”

Jari Soini

Orpon hallitus jää historiaan hotellialaa eniten kurittaneena hallituksena, syyttää Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara.

Järjestöä sapettaa hallituksen tuorein tempaus: matkailijavero. Valtionvarainministeriö tiedotti aiemmin tänään, että hallitus on päättänyt esiselvityksen pohjalta aloittaa veron lainvalmistelun.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) selvitti uutta veroa ministeriön tiedotteessa.

– Matkailijavero tarjoaisi erityisesti matkailijoiden suosimille kunnille välineen lisätulojen saamiseksi matkailusta. Tavoitteena olisi mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä veromalli, jonka käyttöönotosta kunnat päättävät itse.

Mara on asiasta tyystin toista mieltä. Sen mukaan päätös on käsittämätön tilanteessa, jossa hotelliala on tehnyt viisi viimeistä vuotta tappiota ja jossa hotellien verotus on jo ennen matkailuveroakin EU-maiden kireintä.

– Hallitus ei näköjään ymmärrä hotellialan ahdinkoa, vaan haluaa pahentaa sitä entisestään. VM:n arviomuistiossa ei ole edes yritetty analysoida hotellialan taloudellista tilannetta. Vaikutusarviointi on puutteellista ja teoreettista. Hallituksen ei pitäisi tehdä päätöksiä näin heikon taloudellisen analyysin perusteella, Maran toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo tiedotteessa.

Veron mahdollisesta käyttöönotosta päättäisivät kunnat itsenäisesti.

– Kuntien ei pidä ottaa matkailijaveroa käyttöön. Se heikentää merkittävästi jo olemassa olevien hotellien taloutta. Maran jäsenyritysten tuleekin kysyä hotelli-investointeja tehdessään, ottaako kunta käyttöön matkailijaveron. Jos kunta tekee päätöksen ottaa vero käyttöön, hotelliyritysten tulee välttää investointeja tällaisiin kuntiin, Lappi paaluttaa.

Matkailijavero on käytössä useissa EU-maissa, ja se maksetaan tavallisesti lyhytaikaisen majoituksen yhteydessä.

Huomasitko nämä?

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
17.4.2026
Arvio: Kansallisteatterin uutuudessa Rautarouva ei ruostu vaikka dementia on lähimuistin jo hapertanutkin
Lue lisää

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

