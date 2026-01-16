Uutissuomalainen: Ilotulitekielto jakaa eduskunnassa – haittojen suitsimista kannatetaan

Ilotulitekielto jakaa eduskuntapuolueita, käy ilmi Uutissuomalaisen kyselystä eduskuntaryhmien puheenjohtajille. Hallituspuolueissa kieltoa lähinnä vastustetaan, mutta oppositiossa se saa myös kannatusta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ilotulitteiden kieltoa Suomeen esittävä kansalaisaloite sai vuodenvaihteessa nopeasti yli 50 000 allekirjoitusta ja etenee siten eduskunnan käsittelyyn.

Pääministeripuolue kokoomuksen ryhmänjohtajan Jukka Kopran mukaan puolue ei kannata ilotulitteiden suoraa täyskieltoa, mutta haluaa lisätä ilotulitteiden käytön turvallisuutta esimerkiksi käyttöaikoja ja -paikkoja rajaamalla.

Perussuomalaisten ryhmänjohtaja Jani Mäkelä on Kopran kanssa samoilla linjoilla ja korostaa, että ilotulitteiden käytön pitää tapahtua täysi-ikäisten toimesta selvin päin ja asianmukaisin suojavarustein. Täyskielto olisi Mäkelän mukaan askel ei-toivottuun holhousyhteiskuntaan.

SUURIMMAN oppositiopuolueen SDP:n ryhmänjohtajan Tytti Tuppuraisen mukaan on tärkeää vähentää ilotulituksista aiheutuvia haittoja ihmisille, eläimille ja ympäristölle, minkä vuoksi lisärajoituksia on voitava harkita.

- Valtioneuvoston on selvitettävä eri vaihtoehtoja ilotuliteturvallisuuden parantamiseksi ja ilotulitehaittojen vähentämiseksi, Tuppurainen sanoo Uutissuomalaiselle.

Vihreiden Oras Tynkkynen sanoo kannattavansa kieltoa. Hänen mukaansa ilotulitteiden haittoja pitää suitsia poliittisilla päätöksillä olennaisesti.

Hänen mukaansa kunnille voitaisiin esimerkiksi antaa oikeus päättää ilotulitteiden käytöstä ja mahdollisesta täyskiellosta omalla alueellaan.