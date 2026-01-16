Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

16.1.2026 06:31 ・ Päivitetty: 16.1.2026 06:31

Uutissuomalainen: Ilotulitekielto jakaa eduskunnassa – haittojen suitsimista kannatetaan

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
Ihmiset katselivat ilotulitteita uudenvuoden juhlassa Kansalaistorilla Helsingissä 31. joulukuuta 2025.

Ilotulitekielto jakaa eduskuntapuolueita, käy ilmi Uutissuomalaisen kyselystä eduskuntaryhmien puheenjohtajille. Hallituspuolueissa kieltoa lähinnä vastustetaan, mutta oppositiossa se saa myös kannatusta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ilotulitteiden kieltoa Suomeen esittävä kansalaisaloite sai vuodenvaihteessa nopeasti yli 50 000 allekirjoitusta ja etenee siten eduskunnan käsittelyyn.

Pääministeripuolue kokoomuksen ryhmänjohtajan Jukka Kopran mukaan puolue ei kannata ilotulitteiden suoraa täyskieltoa, mutta haluaa lisätä ilotulitteiden käytön turvallisuutta esimerkiksi käyttöaikoja ja -paikkoja rajaamalla.

Perussuomalaisten ryhmänjohtaja Jani Mäkelä on Kopran kanssa samoilla linjoilla ja korostaa, että ilotulitteiden käytön pitää tapahtua täysi-ikäisten toimesta selvin päin ja asianmukaisin suojavarustein. Täyskielto olisi Mäkelän mukaan askel ei-toivottuun holhousyhteiskuntaan.

SUURIMMAN oppositiopuolueen SDP:n ryhmänjohtajan Tytti Tuppuraisen mukaan on tärkeää vähentää ilotulituksista aiheutuvia haittoja ihmisille, eläimille ja ympäristölle, minkä vuoksi lisärajoituksia on voitava harkita.

- Valtioneuvoston on selvitettävä eri vaihtoehtoja ilotuliteturvallisuuden parantamiseksi ja ilotulitehaittojen vähentämiseksi, Tuppurainen sanoo Uutissuomalaiselle.

Vihreiden Oras Tynkkynen sanoo kannattavansa kieltoa. Hänen mukaansa ilotulitteiden haittoja pitää suitsia poliittisilla päätöksillä olennaisesti.

Hänen mukaansa kunnille voitaisiin esimerkiksi antaa oikeus päättää ilotulitteiden käytöstä ja mahdollisesta täyskiellosta omalla alueellaan.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Toimituksen kommentit
16.1.2026
Ville Merinen paljasti oikean ongelman – mutta vastuullinen poliitikko ei katoa somepiiloon
Lue lisää

Petri Korhonen

Ulkomaat
14.1.2026
Väitöstutkimus: Venäjällä kansaa totutetaan jatkuvaan sotaan
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
16.1.2026
Arvio: Resuisen miehen pahainen kuolema käynnistää keskiluokkaisen naisen moraalisen kriisin
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU