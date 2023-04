Uutissuomalainen: Keskusta oli viime kaudella lähtökuopissa hallituksesta ainakin kaksi kertaa – Niinistö keskusteli Saarikon kanssa

Keskusta oli Uutissuomalaisen tietojen mukaan lähtökuopissa huhtikuun 2021 kehysriihen yhteydessä sekä syksyllä 2021 ennen hävittäjahankintapäätöstä.

Uutissuomalaisen tietojen mukaan tasavallan presidentti Sauli Niinistö keskusteli asiasta keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon kanssa kehysriihen aikaan ja vaikutti hallituksen koossa pysymiseen.

Niinistö vahvistaa Uutissuomalaiselle keskustelleensa hallituksen tilanteesta Saarikon kanssa.

– Minulla on tapana vastata, jos yhteyttä halutaan. Vuosia sitten olen kuunnellut joidenkin pääministereiden ja viimeksi ministeri Saarikon huolta hallitustilanteesta. Ainoa neuvoni, jos sitä on kaivattu, on ollut viitata itse omaksumaani ratkaisumalliin: Tee niin kuin sisälläsi oikeaksi tunnet, Niinistö sanoo haastattelussa.