Uutissuomalainen: Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen saamassa jatkokauden

Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen (kok., kuvassa) on saamassa jatkokauden, Uutissuomalainen kertoo. Demokraatti Demokraatti

Karhunen on toiminut Kuntaliiton toimitusjohtajana vuodesta 2019. Karhusen seitsemän vuoden määräaikainen pesti on katkolla tammikuussa.

Kuntaliiton hallituksen puheenjohtajan Lauri Lylyn (sd.) mukaan hallituksessa ollaan tyytyväisiä Karhusen työhön.

- Karhunen on tehnyt työnsä erittäin hyvin ja hoitanut edunvalvonnan erinomaisesti. Hän on tehnyt ison muutosprosessin liitossa. Emme näe mitään syytä lähteä hakemaan uutta henkilöä, Lyly sanoo Uutissuomalaiselle.

Karhunen kertoo Uutissuomalaiselle jatkavansa tehtävässä erittäin mielellään.

Karhusen jatkosta ja liiton varatoimitusjohtajista on tarkoitus päättää toukokuussa. Karhusen tapaan varatoimitusjohtaja Timo Reina (kesk.) on saamassa jatkokauden. Haku toisen varapuheenjohtajan tehtävään on käynnissä, koska tehtävässä toiminut Hanna Tainio (sd.) jää eläkkeelle.

Kuntaliiton varapuheenjohtajan tehtävään oli 18 hakijaa, joista kuuden kerrottiin tänään saavan kutsun haastatteluun. He ovat SDP:n kansanedustajat Krista Kiuru ja Johanna Ojala-Niemelä, valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Susanna Huovinen (sd.), Vantaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Säde Tahvanainen (sd.), Kuntaliiton kehittämispäällikkö Ari Korhonen (sd.) ja Pirkkalan sivistysjohtaja Harri Rönnholm.