Politiikka
25.10.2025 06:18 ・ Päivitetty: 25.10.2025 06:18
Uutissuomalainen: Luottamushenkilöille maksetaan palkkaa aiempaa useammassa kunnassa
Suomessa aiempaa useampi kunta maksaa palkkaa luottamushenkilöille, kertoo Uutissuomalainen.
Tänä vuonna koko- tai osa-aikaisia puheenjohtajia tai pormestareita on 24 kunnassa kaikkiaan 54. Määrä on lisääntynyt selvästi vuodesta 2018, jolloin heitä oli 19 kunnassa 38. Tiedot perustuvat Kuntaliiton vielä julkaisemattomaan tilannekatsaukseen.
Useimmiten luottamushenkilön palkkatyössä on kyse kunnanhallituksen puheenjohtajuudesta koko- tai osa-aikaisesti.
Kuntaliitosta arvioidaan Uutissuomalaiselle, että muutoksen taustalla on havainto, että luottamushenkilötyöhön menee paljon aikaa.
- Varsinkin suuremmissa kaupungeissa kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävät ovat aikaa vieviä ja monimutkaisia. Kyseessä on vähintään puolipäivätyö, sanoo tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom Kuntaliitosta.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.