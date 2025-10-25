Uutissuomalainen: Luottamushenkilöille maksetaan palkkaa aiempaa useammassa kunnassa

Suomessa aiempaa useampi kunta maksaa palkkaa luottamushenkilöille, kertoo Uutissuomalainen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tänä vuonna koko- tai osa-aikaisia puheenjohtajia tai pormestareita on 24 kunnassa kaikkiaan 54. Määrä on lisääntynyt selvästi vuodesta 2018, jolloin heitä oli 19 kunnassa 38. Tiedot perustuvat Kuntaliiton vielä julkaisemattomaan tilannekatsaukseen.

Useimmiten luottamushenkilön palkkatyössä on kyse kunnanhallituksen puheenjohtajuudesta koko- tai osa-aikaisesti.

Kuntaliitosta arvioidaan Uutissuomalaiselle, että muutoksen taustalla on havainto, että luottamushenkilötyöhön menee paljon aikaa.