Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

25.10.2025 06:18 ・ Päivitetty: 25.10.2025 06:18

Uutissuomalainen: Luottamushenkilöille maksetaan palkkaa aiempaa useammassa kunnassa

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Sjöblom-Pekola arvioi, että esimerkiksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävä on vähintään puolipäivätyö.

Suomessa aiempaa useampi kunta maksaa palkkaa luottamushenkilöille, kertoo Uutissuomalainen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tänä vuonna koko- tai osa-aikaisia puheenjohtajia tai pormestareita on 24 kunnassa kaikkiaan 54. Määrä on lisääntynyt selvästi vuodesta 2018, jolloin heitä oli 19 kunnassa 38. Tiedot perustuvat Kuntaliiton vielä julkaisemattomaan tilannekatsaukseen.

Useimmiten luottamushenkilön palkkatyössä on kyse kunnanhallituksen puheenjohtajuudesta koko- tai osa-aikaisesti.

Kuntaliitosta arvioidaan Uutissuomalaiselle, että muutoksen taustalla on havainto, että luottamushenkilötyöhön menee paljon aikaa.

-  Varsinkin suuremmissa kaupungeissa kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävät ovat aikaa vieviä ja monimutkaisia. Kyseessä on vähintään puolipäivätyö, sanoo tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom Kuntaliitosta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
24.10.2025
Arvio: Kun suomalaiset tappoivat toisiaan – uutuuskirja paljastaa, kuinka hitsauduimme yhteen ennen kahta uutta sotaa
Lue lisää

Petri Jääskeläinen

Kotimaa
23.10.2025
Avustiko valtioneuvosto vahingossa Muslimiveljeskuntaan kytkeytyvää yhdistystä?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU