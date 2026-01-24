Palkittu politiikan aikakauslehti.
24.1.2026 07:06 ・ Päivitetty: 24.1.2026 07:06

Uutissuomalainen: Venäläisille myönnettiin viime vuonna aiempaa vähemmän kiinteistöhankintalupia

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Venäläisen liikemiehen omistama varastohalli Kolkanlahden teollisuusalueella Saarijärvellä 9. joulukuuta 2023.

Venäläisille myönnettyjen kiinteistönhankintalupien määrä väheni Suomessa viime vuonna. Asiasta kertoo Uutissuomalainen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Uutissuomalaisen mukaan puolustusministeriö myönsi viime vuonna 68 venäläiselle luvan ostaa kiinteistö Suomesta. Toissa vuonna lupia myönnettiin 103.

Muutoksen taustalla on viime vuonna voimaan tullut laki, jonka mukaan Venäjän tai Valko-Venäjän kansalaisille ei myönnetä lupaa kiinteistön hankkimiseen Suomessa. Rajoitus ei koske niitä, joilla on pysyvä oleskelulupa Suomeen tai Suomen myöntämä kolmannen maan kansalaisen pysyvä EU-oleskelulupa.

Uutissuomalaisen mukaan venäläisten ostajien katoaminen näkyy erityisesti itärajan maakuntien lupahakemusmäärissä.

