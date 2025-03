Uutissuomalaisen kysely: Trump huolettaa naisia ja vasemmistoa – perussuomalaiset toiveikkaimpia

Kaksi kolmasosaa suomalaisista on huolissaan maanosamme turvallisuudesta Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kaudella. Eniten tilanne huolettaa naisia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Uutissuomalaisen teettämässä mielipidemittauksessa kysyttiin, kuinka huolissaan vastaaja on Euroopan ja Suomen turvallisuudesta tilanteessa, jossa Yhdysvallat haluaa esimerkiksi vähentää osallistumistaan Euroopan puolustamiseen.

Noin neljännes vastaajista ei ollut kovinkaan huolissaan Euroopan ja Suomen turvallisuustilanteesta. Vain viisi prosenttia vastasi, ettei ole lainkaan huolissaan.

Naisten keskuudessa huoli on yleisempää kuin miehillä. Naisista 73 prosenttia on turvallisuustilanteesta melko huolestunut tai hyvin huolestunut. Miehillä vastaava osuus on 59 prosenttia.

ERI PUOLUEIDEN kannattajien kannat eroavat. Perussuomalaisten kannattajista turvallisuudesta on huolissaan hieman yli puolet, kun vasemmistoliiton kannattajista huolta kantaa kolme neljästä.

Tietoykkösen verkossa toteuttamaan kyselyyn vastasi maaliskuussa tuhat suomalaista. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.