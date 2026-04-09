Vaadimme lapsiperheköyhyyden poistamista

Uudenmaan Demarinaiset ry ei voi hyväksyä toimenpiteitä, joilla lisätään eriarvoisuutta tai vähennetään naisten oikeutta taloudelliseen itsenäisyyteen ja turvattuun arkeen. Naisten oikeudet ovat myös lasten oikeuksia. Useita kirjoittajia

Tuore Nuorisobarometri 2026 kertoo karua kieltä: vain 17 % nuorista luottaa tulevaisuuteen. Koko yhteiskunnan perusta on vaarassa, jos nuoret eivät tunne osallisuutta yhteiskuntaan, voivat pahoin ja kokevat turvattomuutta.

Nuoret tarvitsevat välittämisen ja toivon viestiä sekä hyvinvoivia aikuisia ympärilleen. Pahimmassa tapauksessa nuoriin kohdistuva voimakas leikkauspolitiikka viestii nuorille, ettei heistä välitetä.

Massiiviset leikkaukset asumistukeen sekä työttömyysturvan lapsikorotusten ja suojaosien poistot vaikuttavat oleellisesti naisten toimeentuloon sekä sitä kautta lapsiin. Leikkaukset kasautuvat erityisesti yksinhuoltajiin, joista valtaosa on naisia.

Kun suojaosat poistetaan, viedään monelta osa-aikatyötä tekevältä kannusteet. Tällä hetkellä joka seitsemäs lapsi elää niukkuudessa.

Lapsiperheköyhyys on elämänpituinen taakka, joka altistaa syrjäytymiselle ja terveysongelmille. Suomen työttömyysaste on Euroopan synkimpiä.

Erityisen huolestuttavaa on määräaikaisten työsuhteiden salliminen ilman perustetta. Se on suora heikennys naisvaltaisille aloille ja vaikuttaa erityisesti nuorten mahdollisuuteen suunnitella tulevaisuuttaan.

SOTE-JÄRJESTÖT tekevät korvaamatonta työtä lapsiperheiden ja naisten hyväksi. Niiltä leikatut 140 miljoonaa euroa murtavat kansalaisyhteiskunnan selkärankaa ja lisäävät kustannuksia toisaalla.

Järjestöjen tuki on entistä tärkeämpää lapsiperheköyhyyden lisääntyessä. Jos tukiverkot revitään alas, riski monenlaisten ongelmien lisääntymiseen kasvaa.

Me Demarinaiset vaadimme, että Suomen on palattava tielle, jossa ketään ei jätetä ja kaikista pidetään huolta. Yksinhuoltajiin kohdistuvat leikkaukset on peruttava. Yhteiskunnan kokonaisturvallisuus ja demokratia vaativat toteutuakseen vahvaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Naisten aseman heikentäminen on koko Suomen ja erityisesti lasten tulevaisuuden heikentämistä. Arvovalinnat on tehtävä ihmisten ehdoilla tuoden luottamusta ja tulevaisuuden uskoa kaikille. Lapsiperheköyhyys on poliittinen arvovalinta.

Uudenmaan Demarinaiset ry

Kirsi Oksanen, puheenjohtaja

Leena Harjula-Jalonen, hallituksen jäsen