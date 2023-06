Vaalikoneista vuosi tietoa muun muassa TikTokille – kansanedustaja vaatii tietosuojan parantamista

SDP:n kansanedustaja Eemeli Peltonen vaatii ryhtiliikettä vaalikoneiden tietosuojan parantamiseksi. Suomen Kuvalehti uutisoi viime viikolla merkittävistä puutteista useiden keskeisten uutismedioiden vaalikoneiden tietosuojassa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Suomen Kuvalehden mukaan vaalikoneet ovat vuotaneet käyttäjiinsä liittyvää tietoa analytiikkatietoja kerääville ulkomaalaisille yrityksille. Peltonen pitää paljastuksia vakavina, koska moni suomalainen on tottunut luottavaisin mielin käyttämään vaalikoneita.

– Vaalikoneiden suosio on kasvanut vuosi vuodelta ja yhä useampi suomalainen etsii niiden kautta ehdokasta. Tuoreet paljastukset vaalikoneiden vuotavasta tietosuojasta heikentävät luottamusta vaalikoneisiin. Esiin tulleisiin puutteisiin on reagoitava viipymättä sen varmistamiseksi, että vaalikoneiden käyttäminen on turvallista tulevissa vaaleissa. Demokraattista osallistumista koskevan tiedon on oltava kaikissa tilanteissa suojassa ulkopuolisilta, Peltonen sanoo tiedotteessaan.

PELTONEN pitää erityisen huolestuttavana sitä, että vaalikoneista vuotanutta tietoa on päätynyt epädemokraattisiin hallintoihin kytkeytyville yrityksille, kuten kiinalaisomisteiselle TikTokille. Hän peräänkuuluttaa toimia ennen kaikkea vaalikoneita tarjoavilta tahoilta, joiden vastuulla on varmistaa vaalikoneiden tietosuojan ajantasaisuus. Olisi suuri sääli, jos suomalaiset eivät enää uskaltaisi hyödyntää äänestyspäätöksensä tukena asemansa vakiinnuttaneita vaalikoneita.