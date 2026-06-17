Vaalipiirit: näin hallitus rukkaisi perustuslakia

Hallitus ehdottaa lakiluonnoksessa, että jatkossa vaalipiirejä olisi vähintään yhdeksän ja enintään viisitoista. Nykyisin perustuslaki edellyttää, että vaalipiirien määrä on 12-18. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ehdotettu muutos perustuslakiin mahdollistaisi, että tulevaisuudessa vaalipiirejä voitaisiin yhdistää ilman, että jokin toinen vaalipiiri olisi jaettava. Muutoksella halutaan muun muassa varmistaa suhteellisen vaalitavan mahdollisimman tasainen toteutuminen koko maassa.

Perustuslain muutos tarvitsee sekä nykyisen että seuraavan eduskunnan hyväksynnän. Seuraavan eduskunnan tulisi hyväksyä muutos kahden kolmanneksen enemmistöllä.

Oikeusministeriö on lähettänyt lakiluonnoksen lausuntokierrokselle. Luonnoksesta hallituksen esitykseen voi antaa lausunnon 12. elokuuta saakka.

Ruotsinkielinen lakiluonnos toimitetaan lausuntopalveluun myöhemmin, ja ruotsiksi lausunnon siitä voi antaa 21. elokuuta saakka.

VAALIPIIREJÄ on Manner-Suomessa nykyisin kaksitoista eli perustuslain edellyttämä vähimmäismäärä. Esitysluonnoksessa Ahvenanmaan maakunta muodostaisi myös jatkossa oman vaalipiirin yhden edustajan valitsemista varten.

Viime vuonna Uutissuomalainen kertoi, että hallitus suunnittelee Lapin ja Oulun vaalipiirien yhdistämistä. Pienissä vaalipiireissä, kuten Lapissa, pienten ja keskisuurten puolueiden voi olla hankalampaa saada edustajiaan läpi verrattuna suuriin vaalipiireihin. Korkeamman äänikynnyksen vuoksi vaalipiirien yhdistäminen olisi alueille toivottu muutos.

Oikeusministeriön mukaan se on valmistellut lakiluonnoksen sen jälkeen, kun parlamentaarisen vaalialuetyöryhmän esityksen edistämiselle ei parlamentaarisessa ohjausryhmässä saavutettu riittävää yksimielisyyttä. Esitysluonnoksesta on oikeusministeriön mukaan keskusteltu kaikkien eduskuntapuolueiden puoluesihteereiden kanssa.

Korjaus 17.6. kello 16.30: toisin kuin jutussa aiemmin kerrottiin, kyseessä on vasta hallituksen esitysluonnos, ei esitys.