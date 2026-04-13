13.4.2026 13:09 ・ Päivitetty: 13.4.2026 13:09
Vaalitarkkailija Kimmo Kiljunen on todistanut vain kahdesti tällaista voitonhuumaa kuin Unkarissa
SDP:n kansanedustaja Kimmo Kiljunen pitää Unkarin juuri pidettyjen parlamenttivaalien tulosta merkittävänä voittona demokratialle.
Viktor Orban ja hänen Fidesz-puolueensa kärsivät murskaavan tappion eilisissä vaaleissa Peter Magyarille ja hänen Tisza-puolueelleen.
Kiljunen osallistui Etyjin vaalitarkkailuoperaatioon Unkarin Debrecenissä ja sanoo kokeneensa vaalitarkkailijana vastaavanlaista voitonhuumaa vain kahdesti aiemmin.
– Vuonna 2020 Valko-Venäjän presidentinvaaleissa oppositiopoliitikko Svetlana Tsihanouskaja voitti vaalit, mutta istuva presidentti Aleksandr Lukashenko mitätöi tuloksen. Vuonna 2004 Ukrainassa opposition ehdokas Viktor Juštšenko voitti uusintakierroksen kukistaen Venäjän tukeman Viktor Janukovytšin. Todistin Kiovan Maidenin aukiolla kansanjoukkojen vapautuneen riemun. Nämä hetket kertovat siitä, kuinka vahva ihmisten halu demokratiaan on, Kiljunen sanoo tiedotteessaan.
Kiljusen mukaan myös Unkarin vaalit osoittavat, että kansalaiset haluavat vaikuttaa tulevaisuuteensa silloin, kun heille annetaan siihen mahdollisuus.
– Myös autoritaarisissa järjestelmissä ihmiset haluavat demokratiaa ja oikeusvaltiota, kun he saavat ilmaista tahtonsa vapaissa vaaleissa.
Kiljunen kiinnittää huomiota ulkovaltojen läsnäoloon vaalien yhteydessä.
– Poikkeuksellista oli, että vaalien pääehdokas kampanjoi avoimesti ulkomaisia toimijoita vastaan. Viktor Orbánin keskeinen kampanjaviesti kohdistui Euroopan komission puheenjohtajaan Ursula von der Leyeniin ja samalla hän hyökkäsi voimakkaasti Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyitä vastaan.
Kiljunen todisti läheltä, kuinka Unkarin opposition viesti tehosi nyt myös Budapestin ulkopuolella.
Suomesta Etyjin vaalitarkkailuoperaatioon osallistui myös kokoomuksen Pia Kauma.
– Autojen torvet tööttäsivät, ihmiset hurrasivat ja tunnelma oli kuin Unkari olisi voittanut jalkapallon maailmanmestaruuden. Yksi ihminen totesi minulle, että tuntuu kuin olisi 16 vuoden jälkeen päässyt vankilasta, Kauma kertoo tiedotteessa.
