15.4.2026 10:07 ・ Päivitetty: 15.4.2026 10:07

Vaalivoittaja vaatii presidentin eroa Unkarissa

Attila KISBENEDEK - AFP / LEHTIKUVA
Unkarin presidentti Tamas Sulyok 15. maaliskuuta.

Unkarissa vaalivoittaja Peter Magyar sanoi keskiviikkona kertoneensa maan presidentille Tamas Sulyokille, että tämän tulisi erota. Sulyok kuuluu väistyvän pääministerin Viktor Orbanin tukijoihin.

- Painoitin hänelle toistuvasti, että niin minun kuin Unkarin kansankin silmissä hän on kelvoton ilmentämään Unkarin kansallista yhtenäisyyttä ja kyvytön varmistamaan, että lakeja kunnioitetaan, Magyar sanoi.

MAGYARIN mukaan presidentti kutsuu uuden parlamentin koolle ensi kuun alussa, todennäköisesti 6.-7. toukokuuta.

Magyarin Tisza-puolue sai suurvoiton viikonlopun vaaleissa. Samalla päättyi Orbanin ja hänen Fidez-puolueensa 16 vuotta kestänyt valtakausi.

Tizsa sai parlamenttiin kahden kolmasosan enemmistön, minkä turvin esimerkiksi perustuslain muutokset ovat mahdollisia. Magyar on luvannut heti valtaan päästyään aloittaa koko joukon uudistuksia.

