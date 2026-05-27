Vääntö takseista jatkuu – SDP:n Perholehto: Berner teki paljon vahinkoa

Liikenne- ja viestintävaliokunta sai tänään valmiiksi mietinnön hallituksen esityksestä taksisääntelyn muuttamiseksi.

– On hyvä, että taksilakia uudistetaan tavalla, joka torjuu selvästi myös harmaata taloutta. Pelisääntöjen on oltava samat kaikille ja niiden noudattamista on myös pystyttävä valvomaan, jotta kilpailu taksialalla pidetään rehellisenä ja ala elinkelpoisena, toteaa liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen, SDP:n varapuheenjohtaja Pinja Perholehto sanoo tiedotteessa.

Perholehdon mukaan suurella osalla taksialan yrityksiä harmaan talouden riski on matala, mutta korkean riskin yrityksiä on verohallinnon selvityksen mukaan yli 10 prosenttia.

-Tähän on puututtava, koska harmaa talous heikentää rehellisesti toimivien yritysten kilpailuasemaa.

Perholehto nostaa esiin entisen liikenneministerin, johon taksialan ongelmat ovat paljolti henkilöityneet julkisuudessa.

– Liikenne- ja viestintäministeri (Anne) Berner teki aikoinaan paljon vahinkoa taksiuudistuksellaan, jonka perussuomalaisetkin edellisellä kerrallaan hallituksessa kuittasivat. Siitä huolimatta yhteinen tavoitteemme on taksilain korjaaminen, koska pitkällä aikavälillä se on arvostetun alan elinehto.

Vasemmistoliiton kansanedustaja, liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Timo Furuholm vaatii taksialalle reiluja pelisääntöjä myös alustafirmoille työskenteleville kuljettajille.

– Vaikka lakiesityksellä pyritään kitkemään alalla vallitsevia haasteita, niin alustafirmojen halvat taksikyydit revitään jatkossakin kuljettajien selkänahasta, eivätkä nyt esitetyt sinänsä oikeansuuntaiset muutokset paranna heidän asemaansa. Päinvastoin kuljettajien maksettavaksi tulevat kustannukset voivat kasvaa, minkä vuoksi tilanteen korjaamisella on kiire, Furuholm sanoo tiedotteessaan.