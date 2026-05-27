Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

27.5.2026 10:49 ・ Päivitetty: 27.5.2026 10:49

Vääntö takseista jatkuu – SDP:n Perholehto: Berner teki paljon vahinkoa

Anna-Liisa Blomberg

Liikenne- ja viestintävaliokunta sai tänään valmiiksi mietinnön hallituksen esityksestä taksisääntelyn muuttamiseksi.

Demokraatti

Demokraatti

– On hyvä, että taksilakia uudistetaan tavalla, joka torjuu selvästi myös harmaata taloutta. Pelisääntöjen on oltava samat kaikille ja niiden noudattamista on myös pystyttävä valvomaan, jotta kilpailu taksialalla pidetään rehellisenä ja ala elinkelpoisena, toteaa liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen, SDP:n varapuheenjohtaja Pinja Perholehto sanoo tiedotteessa.

Perholehdon mukaan suurella osalla taksialan yrityksiä harmaan talouden riski on matala, mutta korkean riskin yrityksiä on verohallinnon selvityksen mukaan yli 10 prosenttia.

-Tähän on puututtava, koska harmaa talous heikentää rehellisesti toimivien yritysten kilpailuasemaa.

Perholehto nostaa esiin entisen liikenneministerin, johon taksialan ongelmat ovat paljolti henkilöityneet julkisuudessa.

– Liikenne- ja viestintäministeri (Anne) Berner teki aikoinaan paljon vahinkoa taksiuudistuksellaan, jonka perussuomalaisetkin edellisellä kerrallaan hallituksessa kuittasivat. Siitä huolimatta yhteinen tavoitteemme on taksilain korjaaminen, koska pitkällä aikavälillä se on arvostetun alan elinehto.

Vasemmistoliiton kansanedustaja, liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Timo Furuholm vaatii taksialalle reiluja pelisääntöjä myös alustafirmoille työskenteleville kuljettajille.

– Vaikka lakiesityksellä pyritään kitkemään alalla vallitsevia haasteita, niin alustafirmojen halvat taksikyydit revitään jatkossakin kuljettajien selkänahasta, eivätkä nyt esitetyt sinänsä oikeansuuntaiset muutokset paranna heidän asemaansa. Päinvastoin kuljettajien maksettavaksi tulevat kustannukset voivat kasvaa, minkä vuoksi tilanteen korjaamisella on kiire, Furuholm sanoo tiedotteessaan.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
27.5.2026
Suomen ja Ruotsin demarit kiirehtivät uutta puolustussopimusta – toiveena pohjoismainen DCA
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
27.5.2026
Pitääkö palkka maksaa drooniuhkatilanteessa? – Aalto: ”Teollisuusliiton kanta on selvä”
Lue lisää

Rolf Bamberg

Kirjallisuus
27.5.2026
Kirjavisa: Unohtumaton Lapualaisooppera oli esimerkillistä sukupolvikapinaa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU