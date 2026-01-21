Väestönsuojien käytöstä uudet ohjeet: näin pidät bunkkerisi kunnossa

Sisäministeriö on julkaissut uudet ohjeet taloyhtiöiden ja julkisten väestönsuojien käyttöön, kunnossapitoon ja pelastussuunnitelmien laadintaan. Niissä kerrotaan muun muassa aiempaa tarkemmin, miten suojien kuntoa pitää ylläpitää. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Uusien ohjeiden on ministeriön mukaan tarkoitus selkiyttää ja yhtenäistää väestönsuojien käyttöönotto- ja käyttösuunnitelmien laadintaa. Lisäksi tarkoitus on tarjota ohjeet suojien säännölliseen kunnossapitoon.

Taloyhtiöiden vastuulla on pitää omat ”pommisuojat” sellaisessa valmiudessa, että poikkeustilanteissa niiden muuntaminen suojatiloiksi sujuu helposti. Normaalioloissa kerrostalojen suojat ovat yleensä rakennuksen asukkaille nimettyinä varasto- ja säilytystiloina.

- Väestönsuojat ovat tärkeä osa yhteiskunnan kriisinkestävyyttä ja varautumista. Vaikka väestönsuojia ei ole nyt tarve ottaa käyttöön, väestönsuoja on aina pidettävä kunnossa. Kiinteistöjen omistajat voivat vaikuttaa siihen, miten vahva väestönsuojelujärjestelmä meillä kokonaisuutena on, sisäministeriön pelastustoimen yksikön johtaja Pauliina Eskola sanoo tiedotteessa.

Ministeriö painottaa, ettei väestönsuojia otettaisi yllättäen käyttöön eikä sotilaallista uhkaa kohdistu tällä hetkellä Suomeen.

ASUKKAIDEN on hyvä tietää perusasiat omien kotikulmiensa taloyhtiökohtaisista ja julkisista väestönsuojista, suojautumisesta ja varautumisesta poikkeuksellisiin tilanteisiin jo etukäteen.

Kaikkien ei kuitenkaan tarvitse tuntea väestönsuojan yksityiskohtaista toimintaa. Omaa osaamista voi parantaa esimerkiksi tutustumalla kiinteistön ohjeisiin.

- Varautuminen on kansalaistaito, jokainen varautuu omien voimavarojensa mukaan. Perustieto väestönsuojista, suojautumisesta ja erilaisiin häiriötilanteisiin varautumisesta on hyödyllistä kaikille, Eskola sanoo.

MINISTERIÖN projektipäällikkö Ira Pasi kertoi keskiviikkona tiedotustilaisuudessa, että suojautumissuunnitelmissa on tapahtunut ajattelun muutosta Ukrainan kokemuksien pohjalta.

- Suomalaiset väestönsuojat on rakennettu siten, että siellä voidaan suojautua voimakkailta säteily- ja kaasuvaaratilanteilta. On ajateltu, että siellä voidaan olla suojassa useita päiviä. Ukrainan kokemukset ovat olleet sellaisia, että suojautumistilanteet ovat lyhyitä ja niitä tehdään useammin, Pasi kertoi.

Ukrainassa pyritään jatkamaan elämää mahdollisimman normaalisti ilmahälytyksistä huolimatta.

- Käydään töissä, koulussa, kaupoissa ja jatketaan myös harrastuksia. Suojautuminen tapahtuu käytännössä aina siellä, missä hälytyksen hetkellä oleskellaan. Jokainen hyödyntää useita eri suojautumispaikkoja, mutta yhtä kerrallaan. Ukrainassa on nähty, että varoituksen ja vaaran välillä on hyvin vähän aikaa, Pasi sanoo.