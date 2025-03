”Vähintä mitä hallitus voi tehdä, on julkaista nämä salaiset leikkauslistat”

Sosialidemokraattien, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja Liike Nytin eduskuntaryhmät jättivät tänään välikysymyksen hallituksen lisäleikkauksista soteen ja koulutukseen. Johannes Ijäs Demokraatti

– Kello käy, pääministeri Petteri Orpo (kok.), välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja, SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma totesi tänään eduskunnassa tiedotustilaisuuden aluksi.

Hän muistutti Orpon luvanneen tuoda hyvissä ajoin ennen kuntavaaleja tietoon sote-palveluja koskevat lisäleikkaukset.

– Nythän ennakkoäänestyksen alkuun on seitsemän päivää. En tiedä pääministerin aikakäsityksestä, mutta itse kyllä sanoisin, että tämä hyvissä ajoin -eräpäivä meni jo. Me vaadimme, että pääministeri pitää lupauksensa. Suomalaisilla on oikeus tietää, mistä hallitus aikoo leikata sote-palvelujen ja koulutuksen osalta.

Oppositioryhmät kysyvät Heinäluoman mukaan hallitukselta, aikooko hallitus kertoa ennen vaaleja, miten se kohdistaa sote-palvelujen leikkaukset ja aikooko hallitus tehdä saman koulutusleikkauksen osalta. Koulutusleikkauksista on jo kerrottu eilen, että tietoa ennen vaaleja ei tule.

KESKUSTAN varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi sanoi tiedotustilaisuudessa, että kyse on vakavista, ihmisten arkeen suoraan vaikuttavista leikkauksista ja niistä on nyt epäselvyys.

– Leikkaako hallitus perheiden kotipalveluista, lastensuojelusta, vammaisilta, vanhusten hoivasta vai heikentääkö se omaishoitoa? Tai entä miten käy sairaaloiden ja yöpäivystysten, mitkä seuraavaksi suljetaan? Lisää aiheesta STT:n tiedot: Näistä sotepalveluista ja hoidoista hallitus etsii lisää leikattavaa

Kempin mukaan on ”kansanvallan halveksumista”, että leikkauksista ei ole tietoa.

– Vastuun tästä sotkusta kantaa pääministeri Orpo, Kemppi lausui.

Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö sanoi, että hallituksen suunnittelemissa 100 miljoonan euron sosiaalihuollon leikkauksia ei ole järkeä eikä sydäntä.

– Eivät kustannukset vähene sillä, että lastensuojelun työntekijät ajetaan uuvuksiin tai että ikäihmiset eivät saa tarvitsemaansa hoivaa ajoissa.

– Vähintä mitä hallitus voi tehdä, on julkaista nämä salaiset leikkauslistat, Hyrkkö totesi ja lisäsi, että viisainta olisi perua leikkaukset.

VASEMMISTOLIITON eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen ihmetteli, että sosiaalihuollon 100 miljoonan euron leikkauksen sisällöstä ei ole vuoden valmistelunkaan jälkeenkään mitään tietoa.

– Myös koulutusleikkauksia yritetään pimittää nyt vaalien yli.

– Jos hallitus ei peräänny näistä leikkauksista ja suunnitelmista, sote- ja opetushenkilöstöä joudutaan irtisanomaan tuhansittain jo näiden tehtyjen irtisanomisten päälle. Tämä on aivan järjetöntä, Pekonen näkee.

Liike nytin puheenjohtaja Harry Harkimo kuvasi hallituksen kaavailemia säästöjä hölmöläisen peiton jatkamiseksi.

– Nykyisellä mallilla tämä 170 miljoonaa tulee hyvinvointialueiden alijäämäksi vuonna 2026. Vuonna 2028 valtio maksaa sen takaisin, koska tappiot joudutaan kattamaan. Mitä järkeä tässä on, ei yhtään mitään.

Kansanedustaja Ilmari Nurminen (sd.) totesi hallituksen kohdistaneen jo aiemmin leikkauksia kaikkein pienituloisimmille ihmisille.

– Nyt pelkäämme, että sama arvovalinta tältä hallitukselta jatkuu myös näissä päätöksissä. Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella hallitus on leikkaamassa vanhustenhoidosta, vammaispalveluista, erikoissairaanhoidosta ja lastensuojelusta. Me pidämme tätä äärettömän huolestuttavana.

PÄÄMINISTERI Petteri Orpo on ennakoinut, että hallitus voisi julkistaa tietoja säästöistä ehkä jo torstaina.

Vaikka säästöjen kohteista kerrottaisiin, oppositio ei aio vetää välikysymystä pois, sillä se vastustaa sote- ja koulutussäästöjä joka tapauksessa.

– Mikäli edelleen aiotaan osoittaa (säästöjä) ihmisten hoitoonpääsyyn ja heikommassa asemassa olevien ihmisten toimeentulon heikentämiseen, tietenkin teemme tästä välikysymyksen, Ilmari Nurminen totesi.

Saara Hyrkön mukaan välikysymykselle ei ole tarvetta, jos hallitus peruu leikkaukset.

STT kertoi tänään, mistä hallitus mahdollisesti olisi noin 200 miljoonan euron pottiaan säästämässä. Sen mukaan esimerkiksi sairaaloiden työnjaon uudistamisella olisi tarkoitus saada aikaan 25 miljoonan euron säästöt vuosittain vuodesta 2026 alkaen.

– STT:n uutisen mukaan isoimmat säästöt tulisivat hoitoonpääsyn aikarajojen tarkastamisella. Meillähän on erikoissairaanhoidossa 6 kuukauden hoitotakuu. Tiedetään, että suomalaiset joutuvat odottamaan jopa yli vuoden erilaisiin leikkauksiin. On tosi lyhytnäköistä hallitukselta, jos se aikoo pidentää hoitoonpääsyä myös erikoissairaanhoidossa, Nurminen sanoo Demokraatille.

Hän epäilee myös, että hallitus nostaisi erikoissairaanhoidon maksuja.

– Tämä on huolestuttavaa.

Nurminen ja Heinäluoma eivät osaa arvioida, mitä sairaaloiden työnjaon uudistaminen tarkoittaisi, kun tietoja ei ole.

– Hoitoonpääsyn heikentäminen on tosi lyhytnäköistä politiikkaa.