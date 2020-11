Vahvistamattomat tiedot Wienistä: Iskijä räjäyttänyt itsensä räjähdevyöllä

Itävallan pääkaupungissa Wienissä on käynnissä suuri poliisioperaatio. Paikallisen Kronen Zeitungin mukaan kyseessä olisi mahdollisesti ollut iskuyritys paikalliseen synagogaan, mutta tätä ei ole vahvistettu. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kronen Zeitungin mukaan paikalla ollut iskijä olisi räjäyttänyt itsensä räjähdevyöllä.

Lehti viittaa sisäministeriön tietoihin yhdestä kuolleesta ja kirjoittaa useiden ihmisten haavoittuneen.

Lehden mukaan yksi vakavasti haavoittuneista olisi poliisi.

Myös Itävallan uutistoimiston APA:n mukaan yksi hyökkääjä olisi kuollut ja toinen olisi edelleen pakosalla.

Wienin poliisi on kertonut Twitterissä, että keskustassa on ammuttu laukauksia ja että ihmisiä on haavoittunut.

Paikallinen juutalaisyhteisö on kehottanut kaikkia kaupungin juutalaisia pysymään kodeissaan.

Poliisi puolestaan on eristänyt tapahtumapaikan ja kehottaa kaikkia välttämään kaupungin keskustaa.