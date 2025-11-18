Politiikka
18.11.2025 15:57 ・ Päivitetty: 18.11.2025 16:05
Vahvistus Orpolta: Suomi nostaa miljardi euroa puolustushankintoihin EU:n yhteisvelkavälineestä
Suomi on päättänyt hyödyntää miljardilla eurolla EU:n uutta lainavälinettä puolustusteollisuuden vahvistamiseksi. Asiasta kertoo pääministeri Petteri Orpo (kok.) STT:lle viestitse.
Päätös tehtiin hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa tänään.
Rahoitusta voidaan Orpon mukaan käyttää esimerkiksi Suomen maavoimia vahvistaviin hankintoihin ja droonisuorituskykyjen kehittämiseen yhteistyössä erityisesti Ukrainan kanssa.
Kyseessä on Safe-niminen EU:n 150 miljardin euron lainaväline, jonka kautta jäsenmaille on tarkoitus myöntää lainoja puolustushankintoihin.
Asiasta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.
Kommentit
