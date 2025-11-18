Palkittu politiikan aikakauslehti.
18.11.2025 15:57 ・ Päivitetty: 18.11.2025 16:05

Vahvistus Orpolta: Suomi nostaa miljardi euroa puolustushankintoihin EU:n yhteisvelkavälineestä

Suomi on päättänyt hyödyntää miljardilla eurolla EU:n uutta lainavälinettä puolustusteollisuuden vahvistamiseksi. Asiasta kertoo pääministeri Petteri Orpo (kok.) STT:lle viestitse.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Päätös tehtiin hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa tänään.

Rahoitusta voidaan Orpon mukaan käyttää esimerkiksi Suomen maavoimia vahvistaviin hankintoihin ja droonisuorituskykyjen kehittämiseen yhteistyössä erityisesti Ukrainan kanssa.

Kyseessä on Safe-niminen EU:n 150 miljardin euron lainaväline, jonka kautta jäsenmaille on tarkoitus myöntää lainoja puolustushankintoihin.

Asiasta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.

