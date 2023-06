”Vain siten voidaan edistää meille tärkeitä asioita” – RKP:n varapuheenjohtajat perustelivat neuvottelujen jatkamista

RKP:n puoluejohto on vakuutellut Tampereelle kokoontuneelle puolueväelle, että hallitusneuvotteluiden jatkaminen on tärkeää. Vain siten voidaan edistää puolueelle tärkeitä asioita. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Jos me emme ole mukana päättävissä pöydissä, meille tärkeät kysymykset ovat täysin muiden käsissä, varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist (kuvassa) sanoi puheessaan.

Varapuheenjohtaja Anders Wickström totesi, että on niitä, joiden mielestä on vaikeaa olla mukana tällä kokoonpanolla neuvotteluissa. On myös niitä, joiden mukaan neuvotteluasetelma on hyvä Suomen kannalta.

Hän nosti esiin kaksikielisyyden merkityksen myös jatkossa.

- Kaikkein parhaiten tämä tehdään olemalla mukana neuvottelupöydässä.

Wickströmin mukaan loppujen lopuksi riippuu neuvottelutuloksesta, voiko RKP olla mukana tulevassa hallituksessa vai ei.

Puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson pitää tänään iltapäivällä linjapuheen.

RKP säilytti eduskuntavaaleissa yhdeksän kansanedustajan paikkaansa ja on neuvottelemassa hallitusohjelmasta kokoomuksen, perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien kanssa.