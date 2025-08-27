Väitös: moraalinen rohkeus työpaikalla kannattaa, vaikka hinta olisi kova

Oman työpaikan epäkohtiin puuttuminen, epäasiallisuuksien pysäyttäminen ja työkulttuurin vääristymien paljastaminen hyödyttää lopulta koko työyhteisöä, kertoo uusi väitöstutkimus. Demokraatti Demokraatti

Moraalisen rohkeuden esittäminen voi tosin tuoda työntekijälle ikäviä seurauksia sekä pomoilta että työkavereilta – vaikka rohkelikko olisikin oikeassa.

Terveystieteiden maisteri Elina Pajakosken Turun Yliopistolle tekemässä väitöskirjassa tutkittiin moraalisen rohkeuden osoittamista hoitoalan työpaikoilla.

Tulosten mukaan etiikalla ja henkilökohtaisella rohkeudella on juuri nyt korostunut tarve, koska terveydenhuollon hoitajapula ja sotemuutokset pakottavat alan työntekijät vaikeisiin valintatilanteisiin.

Moraalisella rohkeudella voidaan tutkimustulosten mukaan edistää hoidon eettistä laatua sekä potilaiden, ammattilaisten ja työyhteisöjen hyvinvointia.

– Eettiset ongelmatilanteet voivat sisältää esimerkiksi toisen ammattilaisen epäasiallista käyttäytymistä potilasta tai ammattilaisia kohtaan, potilaan oikeuksien toteutumattomuutta tai ammattilaisten välisiä ristiriitoja, Pajakoski kertoo yliopiston tiedotteessa.

”Teoilla on usein positiivisia seurauksia potilaille ja työyhteisölle”

Hoitajilla on korostetusti vahva ammattietiikka, ja he tuntevat moraalista vastuuta puuttua työssä näkemiinsä epäkohtiin. Silti on aina yksilöllinen valinta, jaksavatko tai uskaltavatko he puhua ongelmista työpaikalla julkisesti.

WHISTLEBLOWERINA olemisessa on isoja henkilökohtaisia riskejä. Työpaikan epäkohtien paljastaminen voi tuoda pomoilta ja kollegoilta moitteita oman pesän likaamisesta – vaikka muutokset useimmiten myöhemmin parantavat työyhteisön toimintaa.

– Moraalisesti rohkealle hoitotyöntekijälle koituu toisinaan teostaan negatiivisia seurauksia, kuten kiusaamista, nimittelyä tai porukan ulkopuolelle jättämistä. Tästä huolimatta monet hoitotyöntekijät puuttuvat rohkeasti havaitsemiinsa epäkohtiin. Teoilla on usein positiivisia seurauksia potilaille ja työyhteisölle, mutta myös tekijälle itselleen, Pajakoski sanoo tiedotteessa.

TUTKIMUKSEN johtopäätösten mukaan työpaikoilla pitäisi tukea työntekijöiden moraalista rohkeutta, ja kehittää prosesseja joilla löydettyihin epäkohtiin pystytään puuttumaan ilman että viestintuoja lynkataan.

Kollegoiden pitäisi myös osata kollektiivisesti tukea työkaveria, joka on joutunut tekemään vaikeita eettisiä valintoja. Jokainen kun voi joutua myöhemmin samanlaisiin tilanteisiin.

Ammattilaisten välistä yhteistyötä eettisissä ongelmatilanteissa onkin Pajakosken mielestä syytä kehittää.

Elina Pajakosken väitöskirja Moral courage in nursing – Refining the concept tarkastetaan Turussa 5. syyskuuta.