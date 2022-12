”Vakavin tapaus parlamentin historiassa” – Heidi Hautala kommentoi korruptiokohua

Vihreiden pitkäaikainen europarlamentaarikko, EU-parlamentin varapuhemies Heidi Hautala pitää parlamentissa paljastunutta korruptioskandaalia vakavimpana tapauksena parlamentin historiassa. Hautala kommentoi asiaa STT:lle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Belgian poliisi pidätti perjantaina kreikkalaisen varapuhemiehen Eva Kailin (kuvassa) ja neljä muuta ihmistä Brysselissä. Syyttäjäviranomaisen mukaan pidätykset liittyvät epäilyihin, että eräs Persianlahden maa on maksanut huomattavia rahasummia ja antanut suuria lahjoja tahoille, joilla on merkittävä poliittinen asema EU-parlamentissa.

Belgialaismedian mukaan maa on jalkapallon MM-kisoja parhaillaan isännöivä Qatar. Hautala kertoo, että Kaili on ollut paljon yhteyksissä alueen maihin, koska parlamentin varapuhemiesten joukossa hänellä on ollut vastuullaan yhteydenpito juuri näihin maihin.

- Sikäli, kun vahvistuu, että se on Qatar, niin taustalla täytyy olla juuri maan mainekampanja. Jos näin on, niin he ovat kyllä hyvin onnistuneet.

Sosialistien ja sosialidemokraattien ryhmään kuulunut Kaili on pitänyt parlamentissa puheenvuoroja, joissa hän on puhunut Qatarista ja maan ihmisoikeustilanteesta hyvin myönteiseen sävyyn.

Belgialainen talouslehti L´Echo kirjoitti, että kotietsinnässä Kailin luona löytyi laukkuihin pakattua käteistä rahaa 600 000 euron edestä. Lehden mukaan poliisi puhutti myös Kailin isää, joka oli lähdössä matkalle rahakassin kanssa. Rahalöytö oli lehden tietojen mukaan riittävä peruste murtaa Kailin parlamentaarinen koskemattomuus.

Koskemattomuus pätee sekä kotimaassa että toisissa jäsenmaissa. Poikkeus on se, että koskemattomuuteen ei voi vedota silloin, kun parlamentin jäsen jää kiinni itse teosta.

Kreikan sosialistinen Pasok-puolue on uutistoimisto AFP:n mukaan vaatinut Kailia eroamaan parlamentista. Kaili erotettiin puolueesta jo perjantaina. Puoluelähteen mukaan Kaili on kuitenkin vastahakoinen jättämään parlamenttipaikkaansa.

KORRUPTIONVASTAINEN Transparency International -järjestö totesi, ettei uusi jupakka ole yksittäinen tapaus.

- Vuosikymmenten ajan EU-parlamentti on antanut rankaisemattomuuden kulttuurin kehittyä samalla, kun säännöt ovat löyhät ja riippumaton eettinen valvonta olematonta. Jokainen yritys parantaa vastuullisuutta tyssää parlamentin hallitsevaan puheenjohtajakokoukseen, moitti järjestön johtaja Michiel van Hulten kannanotossaan.

Van Hultenin mukaan nyt tarvitaan perusteellinen uudistus ja riippumaton valvoja.

- Ensimmäisenä askeleena EU-komission tulisi julkaista pitkään viivästynyt ehdotuksensa riippumattomasta eettisestä lautakunnasta, jolla olisi toimivalta tutkia ja valvoa sääntöjen noudattamista.

Hautala totesi, että Transparency Internationalin esittämä kritiikki on perusteltua ja tuttua jo monen vuoden ajalta. Hautala ehdottaa kuitenkin, ettei parlamentti jää odottamaan komission toimia, vaan toimii itse jo etukäteen.

- Parlamentti olisi jo kauan aikaa voinut ryhtyä toimiin ja muodostaa oman eettisen lautakuntansa. Toimielinten välinen eettinen lautakunta tuskin syntyy ihan lähikuukausina.

BELGIAN POLIISI otti kiinni myös entisen europarlamentaarikon, italialaisen Pier-Antonio Panzerin, joka oli parlamentin jäsen vuosina 2004-19. Sen jälkeen hän on perustanut ihmisoikeusjärjestö Fight Impunityn. Hautalan mielestä on erikoista, miten Panzerin järjestö on saanut lähes esteettömän pääsyn EU-parlamenttiin ja sen tiloihin.

- Hänellä on korkean tason suhteet, joilla hän on hankkinut järjestölle näkyvyyttä ja vaikutusvaltaa. Järjestön tausta ja rooli pitää tutkia todella tarkkaan.

Toinen ongelmallinen alue on Hautalan mukaan ystävyysryhmät, joiden kautta EU:n ulkopuoliset maat pitävät yhteyttä europarlamentaarikkoihin.

- On osoittautunut, että sitä kautta sopimaton ulkomainen vaikuttaminen on hiipinyt Euroopan parlamenttiin. On ollut tapauksia koskien Kiinaa, Vietnamia ja Marokkoa. Niiden läpinäkyvyydessä ja avoimuudessa on paljon vielä tekemistä. Vaikka olisi tiettyjä julkistamisvelvoitteita, niin niitä valvotaan hyvin huonosti.

Parlamentti on Hautalan mukaan näiltä osin huono esimerkki eettisten sääntöjen valvonnassa. Lisäongelman tuo se, että EU-parlamentin avoimuusrekisteri ei koske diplomaatteja ja ulkovaltojen edustajia.

- Se on pieni asia, mutta on tässä asiassa saattanut saada paljon haittaa aikaiseksi. Diplomaattisia tahoja suojellaan avoimuudelta.

Parlamentissa on kuitenkin jo tunnistettu, että siihen kohdistuu haitallisia ulkomaisia vaikutusyrityksiä. Asiaa selvittämään on asetettu jo toinen tutkimuslautakunta.

Nina Törnudd / STT